Omejitev dela zdravnikov bo treba zastaviti na novo

Ustavno sodišče je odločilo, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti, ki zdravnikom onemogoča delo pri čistih zasebnikih, v drugih javnih zavodih in pri koncesionarjih pa ga omogoča pod strožjimi pogoji, v neskladju z ustavo. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu. Do takrat se uporablja prejšnja ureditev.

Državni zbor je novelo zakona o zdravstveni dejavnosti sprejel 2. aprila letos, po vetu državnega sveta pa jo je vnovič potrdil 23. aprila. Ministrica za zdravje Valentina Prevolnik Rupel je ob sprejemu dejala, da novela jasno ureja delovanje javne zdravstvene službe in je usmerjena v stabilno, nemoteno in trajno delovanje javne mreže.

Z novelo so razmejili javno in zasebno zdravstvo, kar je bilo jedro zdravstvene reforme. Ideja reforme je bila, da se tako imenovanim zdravniškim dvoživkam prepove zasebno delo, posledice bi bile več opravljenega dela v javnih bolnišnicah in krajše čakalne dobe. S takšno interpretacijo se niso strinjali zdravniki, zato so se obrnili na ustavno sodišče. To se je odločilo za delno odločbo in obravnavalo delo zdravnikov pri zasebnikih.

Utemeljitev ustavnega sodišča

Čeprav so lahko učinki izpodbijane ureditve zelo različni, to še ne pomeni, da ni primerna. Ustavnosodna presoja se ne more nanašati na zapletena strokovna vprašanja in zakonodajalec ima prosto polje presoje, kadar gre za zadeve s področja zdravstvene politike, verjame ustavno sodišče.

Vendar popolna prepoved dodatnega dela zunaj mreže javne zdravstvene službe po navedbi ustavnega sodišča ni nujna, saj iz predložene dokumentacije ne izhaja, da želenega cilja ne bi bilo mogoče doseči enako učinkovito z drugimi blažjimi ukrepi, ki bi jih lahko uporabil delodajalec, in da so bile ustrezno pretehtane rešitve, ki bi lahko pomembno omilile togost izpodbijane ureditve.

Prav tako že obstoječa pravna ureditev določa različne nadzorne postopke, ki lahko preprečijo primere, ko bi zdravstveni delavci opravljali dodatno delo na škodo javnih zavodov oziroma mreže javne zdravstvene službe, so navedli. Ustavno sodišče je zato presodilo, da je izpodbijana ureditev v neskladju z drugim odstavkom 49. člena ustave, ki določa, da vsakdo prosto izbira zaposlitev. Rešitev za neustavno stanje je treba najti v enem letu, ker pa so državnozborske volitve razpisane za 22. marec, to v praksi najverjetneje pomeni, da se bo z reševanjem odločbe ukvarjala nova vlada.

Odzivi pričakovani

Odločitev je ustavno sodišče sprejelo 11. decembra, javna pa je postala 24. decembra. Po objavi so se kljub dnevu pred praznikom usuli odzivi. Zdravniška zbornica in zdravniki so odločitev pozdravili. Po besedah predsednice zbornice Bojane Beović je odpravljen del člena, ki je zdravnike postavljal v diskriminatoren in neustaven položaj. Ustavno sodišče je potrdilo legitimno pravico države, da razmeji javno zdravstvo od zasebnega, je po odločbi sodišča o neustavnosti prepovedi dodatnega dela zdravnikov pri zasebnikih poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar in priporočila preučitev odločitve.

V Gibanju Svoboda so odločitev ustavnega sodišča, da je del zakona o zdravstveni dejavnosti neustaven, obžalovali. »Kljub temu pozdravljamo, da so tudi oni spregledali glavni namen, ki smo ga ob sprejemanju imeli v koaliciji, torej krepitev izvajanja storitev v javni zdravstveni mreži,« je za STA povedala poslanka Svobode Tamara Kozlovič.