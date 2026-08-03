Omejitve dveh azijskih modelov rasti

Kitajska in Indija, dve najbolj naseljeni državi na svetu, dajeta vsaka svoj odgovor na navedeno vprašanje. Toda, ali jima druge države lahko sledijo? Kitajska je s svojim tradicionalnim razvojnim modelom, ki daje prednost proizvodnji, poskušala ohraniti delež proizvodnje v BDP na ravni, ki je skoraj dvakrat višja od referenčne vrednosti za razvite države, Indija pa je to fazo preskočila in se usmerila v model rasti, ki ga vodijo storitve, ter se izognila vzpostavitvi močne proizvodne baze. Vendar pa je neposredna primerjava, ki temelji na podatkih iz baze OECD Trade in Value Added (TiVA) za zadnje desetletje, skrb vzbujajoča. Zdi se, da nobeden od obeh pristopov ni rešitev, ki bi jo bilo mogoče preprosto prenesti. Oba vsebujeta strukturne slabosti, na katere se morajo sodobne države v ...