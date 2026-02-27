  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Novice

    Omrežja se morajo pripraviti na vojno

    Po mrku zaradi težkega snega in še mrku telekomunikacijskih storitev so nekatera opozorila Eurelectrica na mestu.
    Ne vojna, tudi narava lahko povzroči veliko škodo. FOTO: Elektro Maribor
    Galerija
    Ne vojna, tudi narava lahko povzroči veliko škodo. FOTO: Elektro Maribor
    Borut Tavčar
    27. 2. 2026 | 21:32
    3:45
    A+A-

    Vojna v Ukrajini je razkrila vso ranljivost energetske infrastrukture, od fizičnih napadov, najprej na elektroenergetske povezave, nato še na elektrarne, ves čas pa so se dogajali tudi kibernetski napadi. To je opozorilo za Evropo, pravijo v Eurelectricu, združenju proizvajalcev elektrike. Tudi slovenska energetska podjetja so že doživela kibernetske napade, fizično pa je energetiko napadla kar narava.

    Kljub temu so energetska podjetja pogosto prepričana, da so bolj zaščitena, kot v resnici so, kar povečuje tveganje za neustrezno pripravljenost na kibernetske grožnje. Svojo pripravljenost na tveganja na desetstopenjski lestvici ocenjujejo na sedem ali osem, vendar pri tem niso vštete nove grožnje.

    Kibernetski napadi so postali ključni del ruske strategije proti Ukrajini. Napadi na sisteme za nadzor elektroenergetskih omrežij so imeli za cilj izklopiti električno energijo, destabilizirati energetske sisteme in oslabiti ukrajinsko vojno sposobnost. Eden izmed najbolj prepoznavnih poskusov je bil napad s pomočjo programov Industroyer2, ki je ogrozil visokonapetostne postaje, vendar so ukrajinski kibernetski strokovnjaki uspešno ustavili širjenje napada.

    image_alt
    Razgrabili generatorje v strahu pred izpadi elektrike

    Kljub uspešnim protiukrepom pa kibernetski napadi niso omejeni zgolj na Ukrajino. Tarče napadov so bili tudi energetski sistemi drugih evropskih držav. Vendar pa je zaznana nevarnost med energetskimi podjetji pogosto napačna. Številna podjetja menijo, da so njihovi sistemi dovolj zaščiteni, vendar so kibernetske grožnje postale vse bolj sofisticirane in težje zaznavne. Napadi na nadzorne sisteme so postali bolj prefinjeni, pri čemer so hekerji uporabljali tehnike za infiltracijo in oviranje energetskih omrežij, kar je povzročilo obsežne motnje v delovanju. Hkrati so se napadi razširili tudi na energetske objekte, kot so termoelektrarne in sončne ter vetrne elektrarne, kjer so se kibernetske in fizične grožnje prepletle.

    Podjetja so pogosto prepričana, da imajo ustrezne zaščite, vendar ne upoštevajo čedalje bolj naprednih metod napadov ali novih vrst groženj, ki jih prinaša digitalna vojna. To lahko vodi v resno podcenjevanje tveganj, kar zmanjšuje pripravljenost na resne napade, kot so tisti, ki jih je izvedla Rusija v Ukrajini, nekaj pa tudi Ukrajina v Rusiji. Pri tem pomaga tudi umetna inteligenca, ki se razvija vsak dan.

    image_alt
    Balkanski presežki elektrike ogrožajo stabilnost slovenskega omrežja

    Kibernetski napadi so postali ključna grožnja za energetske sisteme, a ne le zanje. Že brez telefonskih povezav življenje postane bolj zapleteno, brez elektrike pa se zelo hitro povsem ustavi. Ukrajina je pokazala, kako pomembno je imeti robustno kibernetsko zaščito in hitro odzivnost v primeru napadov. Evropa mora izboljšati pripravljenost svojih energetskih in drugih podjetij, tako na področju kibernetske varnosti kot tudi na fizični zaščiti omrežij.

    Ločitev ključnih procesov od spletnih povezav, okrepljene transformatorske postaje in kabliranje vsaj distribucijskih vodov in podobno so poti do večje varnosti tako v primeru kibernetskih napadov kot v primeru fizičnih napadov, pa naj bo to vojna ali le sneg, veter, poplave. Po napovedih bo tega čedalje več.

    Novice  |  Slovenija
    Telekomunikacijski izpad

    Konec mrka mobilnega omrežja pri različnih operaterjih

    Omrežje spet deluje, klici in sms sporočila pa ponekod še vedno ne. Izpad je trajal skoraj tri ure.
    27. 2. 2026 | 16:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Podkast Moč politike

    Niko Toš: Demokrati so pontonska stranka, Anže Logar pa slalomist

    Raziskovalec javnega mnenja dr. Niko Toš poudarja, da na volitvah ne gre za Roberta Goloba in Janeza Janšo, ampak za boj dveh družbenih konceptov.
    Uroš Esih 27. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Sobotna priloga

    Milan Kučan: Res živimo v pogubnih razmerah, kjer je vse zanič? (VIDEO)

    Nekdanji predsednik države v intervjuju o nevarnosti spodkopavanja vrednot in o tem, zakaj se odločamo med politiko, ki jih gradi, in politiko, ki jih razkraja.
    Delo 27. 2. 2026 | 12:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Nizka raven volilne kampanje

    Igor Lukšič: Uporaba mafijskih sporočil z mrtvimi živalmi je barbarstvo

    Ali so ulica in nepridipravi ukradli volilno kampanjo? Gre zgolj za provokacijo ali za simptom globlje erozije javnega dialoga?
    Pija Kapitanovič, Tanja Jaklič 26. 2. 2026 | 13:25
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delova osebnost leta
    Vredno branja

    »Ko se v obleki počutiš dobro, si boljši in prepričljivejši v komunikaciji«

    Zgodba o uspešnem podjetju, ki kroji podobo slovenskih moških.
    25. 2. 2026 | 14:43
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj zdravimo nestabilnost pogačice

    Kdaj pri izpahu pogačice zadošča konservativno zdravljenje in kdaj operacija? Ortopedski kirurg pojasni mehanizem poškodbe, diagnostiko in načine zdravljenja.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:19
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdo je najmlajši strojevodja, ki upravlja 105 let staro lokomotivo?

    Železnica kot prelomna inovacija, ki je preoblikovala potovanja.
    Promo Delo 2. 2. 2026 | 09:01
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Ženske

    Trendi, ki jih ne smete zamuditi

    Onaplus je spletni portal priloge Ona in revije Onaplus, na katerem vas čaka še več pestrih vsebin.
    1. 9. 2020 | 12:58
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Intervju

    Za ohranitev konkurenčnosti so naložbe neizogibne

    Kakovost in zanesljivost naših dobav potrjujejo reference, med njimi sodelovanja pri projektih 2TDK, SŽ in Luke Koper, pravi Niki Štimac iz Alpacem Kamnolomi.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Železnice

    Prenova železniške infrastrukture na Jesenicah za večjo hitrost

    Investicija v nadgradnjo logističnega vozlišča bo omogočila dvig hitrosti na 100 km/h ter obratovanje daljših, do 740-metrskih tovornih vlakov.
    Marjana Kristan Fazarinc 21. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Prihajajo že iz Indije, Bangladeša in Nepala (VIDEO)

    Že polovica gradbincev težko najde usposobljen kader na trgu dela. V podjetja privablja tudi specifično delovno okolje.
    Milka Bizovičar 20. 2. 2026 | 10:54
    Preberite več

    Več iz teme

    kibernetska varnostenergetikavojna v UkrajinihekerjiEurelectric

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Energija

    Omrežja se morajo pripraviti na vojno

    Po mrku zaradi težkega snega in še mrku telekomunikacijskih storitev so nekatera opozorila Eurelectrica na mestu.
    Borut Tavčar 27. 2. 2026 | 21:32
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nesreča

    V iztirjenju tramvaja v Milanu dva mrtva

    Po prvih ugotovitvah preiskave voznik ni aktiviral kretnice. Več ljudi je bilo poškodovanih.
    27. 2. 2026 | 21:07
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Bonifika

    Slovenija dominantno proti Češki: Igrali so srčno in eden za drugega

    V Kopru sta se na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 srečali Slovenija in Češka. Naši fantje so bili boljši z 99:59
    27. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nesreča

    V Ljubljani se je iztiril potniški vlak

    Poškodovan ni nihče, nastala je večja gmotna škoda.
    27. 2. 2026 | 19:32
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Bonifika

    Slovenija dominantno proti Češki: Igrali so srčno in eden za drugega

    V Kopru sta se na kvalifikacijski tekmi za uvrstitev na svetovno prvenstvo 2027 srečali Slovenija in Češka. Naši fantje so bili boljši z 99:59
    27. 2. 2026 | 20:33
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Like
    Like

    Potovanje po Hercegovini se spremeni v najlepše zgodbe

    Krog po Hercegovini je poleti vroč, pozimi pa vetroven, a vedno poseben. Prehodili smo ga, ko se je jesen še upirala zimi, od Mostarja do Blagaja in Počitelja.
    27. 2. 2026 | 20:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Nesreča

    V Ljubljani se je iztiril potniški vlak

    Poškodovan ni nihče, nastala je večja gmotna škoda.
    27. 2. 2026 | 19:32
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Je toplotna črpalka lahko tudi hranilnik energije?

    Slovenija se že več let premika v smeri energetske preobrazbe. Delež električne energije iz obnovljivih virov raste.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Osteoporoza: kako poteka celostna rehabilitacija?

    Osteoporoza ne pomeni konec aktivnega življenja in samostojnosti! S pomočjo podporne terapije in vadbe lahko še dolgo živimo kakovostno.
    Promo Delo 24. 2. 2026 | 08:38
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Kosilo

    Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

    Nikoli več vam ne bo zmanjkalo idej za kosilo. Vsak ponedeljek vas čaka jedilnik, ki bo popestril vaše kulinarično ustvarjanje.
    20. 2. 2024 | 13:35
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Končno učinkovito orodje za vsakodnevna hišna opravila

    Orodje za domače mojstre Bosch za hitra opravila in največjo učinkovitost.
    Promo Delo 23. 2. 2026 | 09:51
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Meja se vse bolj briše. Je to niša za slovenska podjetja?

    Evropska konkurenčnost in gospodarska varnost temeljita na tem, da ključne tehnologije razvijamo doma in jih znamo hitro prenesti v uporabo.
    Promo Delo 8. 2. 2026 | 09:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    Olimpijske igreNogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo