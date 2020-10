Omrežje 5G Telekoma Slovenije bo na voljo od ponedeljka

Potem ko je Telekom Slovenije poleti kot prvi v Sloveniji naredil naslednji korak v razvoju mobilne tehnologije ter na baznih postajah in v frekvenčnem spektru 2600 MHz, ki ga sicer uporablja tudi za omrežje četrte mobilne generacije, vzpostavil nacionalno omrežje pete mobilne generacije, bo od ponedeljka omrežje 5G na voljo tudi uporabnikom.



Največja razlika, ki jo bodo opazili prvi uporabniki Telekomovega mobilnega omrežja 5G, bodo višje hitrosti prenosa podatkov in boljša odzivnost. Ponudbi telekomunikacijskih paketov bo sledila še ponudba, prilagojena namenski rabi. V Telekomu Slovenije so povedali, da si od tehnologije omrežij 5G in z njo povezanih implementacij naprednih komunikacij največ obetajo panoge, kot so energetika, transport, logistika, industrija, pametna mesta, zdravstvo, zaščita in reševanje (javna varnost) in druge.



V prvem koraku je največji domači telekomunikacijski operater s signalom 5G nadgradil že več kot dvesto baznih postaj, do konca leta pa naj bi signal 5G dosegel 33 odstotkov prebivalstva Slovenije.