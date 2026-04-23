OMV se je uklonil vladi in znižal cene na črpalkah

Avstrijsko naftno podjetje OMV se je uskladilo z novimi pravili za znižanje cen bencina, potem ko jih sprva ni v celoti izvedlo, je sporočil državni energetski regulator E-Control. To je veliko olajšanje za vlado na Dunaju.

Gospodarsko ministrstvo, pristojno za energetsko politiko, je od E-Control zahtevalo pregled, potem ko je delno državno podjetje OMV prejšnji teden sporočilo, da spoštuje pravila, čeprav je cene dizelskega goriva na debelo znižalo za manj kot zahtevanih pet centov na liter.

Pravila so odziv vlade na porast cen nafte, ki ga je povzročila vojna v Iranu. Zahtevajo, da se vsakršno povečanje prihodkov iz naslova davka na dodano vrednost zaradi višjih cen goriva vrne potrošnikom prek znižanja davka na gorivo, obenem pa omejujejo marže trgovcev, vključno z OMV.

»Zdaj je jasno: celotnih 5 centov iz znižanja marže je treba prenesti naprej – E-Control je to povsem jasno povedal,« je bil v izjavi, ki jo je objavil regulator, citiran gospodarski minister Wolfgang Hattmannsdorfer. »Po intenzivnih pogovorih z OMV je bilo teh 5 centov v zadnjih dneh stalno in v celoti prenesenih naprej. Zadovoljen sem s to pojasnitvijo in z našim skupnim pristopom,« je dodal.

OMV ima sedež na Dunaju. FOTO: Lisa Leutner/Reuters

»Zelo smo zadovoljni, da lahko zdaj potrdimo, da so domači vozniki osebnih vozil dosledno imeli koristi od trenutnega blaženja marž,« sta pojasnila člana uprave E-Control, Alfons Haber in Michael Strebl: »Pogovori z OMV so bili intenzivni.«

OMV je sporočil, da je z E-Control dosegel »skupno razumevanje« glede izvajanja pravil in da jih zdaj spoštuje. »Ta na novo vzpostavljena jasnost omogoča dosledno izvajanje veljavnih zahtev za vse udeležence na trgu,« je dodal OMV.

Cilj omejitve cen goriv, ki jo je sprejela vlada, je znižati ceno bencina in dizla na bencinskih servisih za 10 centov na liter. Pet centov tega znižanja bo prišlo iz znižanja davka na mineralna olja, dodatnih pet centov pa iz zmanjšanja dobičkovnih marž naftnih družb. Uredba o znižanju marž je bila uvedena prav za izvedbo slednjega ukrepa.

V Avstriji je povprečna cena bencina 95 1,72 evra, dizla pa 2,08 evra na liter.