Opolnoči močna podražitev dizla, opazno dražji tudi bencin

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    13. 7. 2026 | 14:15
    13. 7. 2026 | 14:59
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    Regulirane cene naftnih derivatov se bodo opolnoči zvišale. Dizelsko gorivo se bo na servisih zunaj avtocest opolnoči podražilo kar za 8,3 centa, tako da bo liter goriva stal 1,723 evra. Za liter 95-oktanskega bencina boste morali od jutri do ponedeljska odšteti 1,588 evra, kar je 2,7 centa več kot danes. To pomeni, da se bo 50-litrski rezervoar dizla opolnoči podražil za 4,15 evra, enako velik rezervoar bencina pa bo dražji za 1,35 evra. To bo največji skok cen pogonskih goriv od aprila, ko je država uvedla tedensko regulacijo cen izdelkov iz nafte. Liter kurilnega olja bo stal 1,324 evra, kar pomeni, da bo dražji za 9,1 centa. Gre za redno tedensko prilagoditev pogonskih goriv, ki se v Sloveniji prilagajajo cenam izdelkov iz nafte na regionalnih borzah. Pri izračunu se upošteva ...
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    Delov poslovni center

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    Šport

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