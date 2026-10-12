Opolnoči nekoliko nižje cene pogonskih goriv

Cene vseh treh reguliranih cen naftnih derivatov se bodo opolnoči znižale za 0,2 centa. Pri 50-litrskem rezervoarju to prinaša deset centov prihranka. Najvišje dovoljene maloprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od polnoči do vključno ponedeljka znašale 1,742 evra za liter bencina, 1,881 evra za liter dizelskega goriva in 1,504 evra za liter kurilnega olja, sporoča ministrstvo za infrastrukturo in energetiko. Bo pa lahko Slovenija, kot kaže, že prihodnji teden dodatno znižala obdavčitev pogonskih goriv. Evropska komisija je v petek v potrditev svetu EU posredovala sklep, po katerem bo lahko Slovenija za obdobje šestih mesecev znižala trošarine pod najnižjo dovoljeno vrednost. Trošarino na 95-oktanski bencin lahko zniža pod najnižjo prepisano vrednost za največ 0,2195 evra ...