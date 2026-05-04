Opolnoči podražitev pogonskih goriv

Cene pogonskih goriv so se aprila v EU prehodno nekoliko znižale, a maj kaže na novo rast.

Opolnoči se bodo opazno podražila pogonska goriva. Bencin se bo podražil za skoraj tri odstotke oziroma za 4,8 centa. Za liter 95-oktanskega bencina bo potrebno do naslednjega torka odšteti 1,683 evra. Dizelsko gorivo pa se bo podražilo za 1,5 odstotka oziroma za 2,6 centa, tako da bo liter tega goriva stal 1,734 evra. Za 2,8 centa se bo podražilo tudi kurilno olje, tako da bo liter tega goriva stal 1,38 evra. Vlada je za omilitev podražitve do 1. junija odpravila okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida za motorni bencin, plinsko olje (dizelsko gorivo) ter kurilno olje. Natančneje, dajatev znaša nič evrov. Za preostale energente, kot so kerozin, utekočinjeni zemeljski plin, utekočinjeni naftni plin ter druga goriva, višina dajatve ostaja nespremenjena. Cene ...