Opolnoči občutna podražitev pogonskih goriv

Potem ko so se prejšnji teden pogonska goriva pocenila, se bodo tokrat naftni derivati opazno podražili, tako da bo skoraj povsem odpravljena kratkotrajna pocenitev. Petdesetlitrski rezervoar 95-oktanskega bencina se bo na črpalkah ob regionalnih cestah podražil za 3,15 evra, rezervoar dizelskega goriva pa za kar 5,20 evra. Država za zdaj nima opaznih možnosti prilagajanja davščin, tako da trošarine ostajajo nespremenjene. Opolnoči se bo 95-oktanski bencin podražil za 6,3 centa, tako da bo do ponedeljka zanj treba odšteti 1,582 evra za liter. Nova cena dizelskega goriva bo znašala 1,857 evra, kar je 10,4 centa več od današnjih cen na črpalkah. Kurilno olje pa bo kar 11,4 centa dražje, saj se bo opolnoči cena zvišala na 1,47 evra. V skladu z uredbo se cene pogonskih goriv na črpalkah ...