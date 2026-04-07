Opolnoči rekordne cene dizelskega goriva

Cene surove nafte se še vedno višajo, a sodeč po terminskih poslih vlagatelji pričakujejo postopno umiritev.

Borzne cene nafte se še vedo zvišujejo, kar pa žal pomeni, da tokratna podražitev pogonskih goriv še ni zadnja. Tako dragega dizelskega goriva na naših črpalkah še ni bilo, regulirana cena 95-oktanskega bencina pa bo rekordno vrednost verjetno dosegla ob naslednji spremembi. Najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja bodo od jutri do vključno ponedeljka 13. aprila znašale 1,653 evra za liter bencina, 1,894 evra za liter dizelskega goriva in 1,555 evra za liter kurilnega olja. Regulirana cena 95-oktanskega bencina se bo tako opolnoči zvišala za 3,7 centa oziroma za 2,3 odstotka, regulirana cena dizelskega goriva pa za 8,7 centa oziroma za 4,8 odstotka. Cene se zaradi negotovih razmer na borznih trgih prilagajalo tedensko, kar zmanjšuje vsakokratne spremembe in ...