Opolnoči verjetna pocenitev pogonskih goriv

Cene surove nafte so se prejšnji teden približale najnižjim vrednostim v skoraj letu in pol. Na jutrišnje oblikovanje najvišjih dovoljenih cen bodo vplivale tudi sezonske spremembe porabe. Sodeč po znižanju cen v sosednjih državah, bi se lahko tudi v Sloveniji cene na črpalkah nekoliko znižale, če država ne bo zvišala trošarin. V nadaljevanju tudi, koliko je država že zvišala trošarine in kako regulacije vplivajo na cene energentov.