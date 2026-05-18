Oprema za proizvodnjo polprevodnikov kot tržna niša

Lam Research Corporation sodi med vodilne svetovne orodjarje s polovičnim tržnim deležem na področju opreme za proizvodnjo polprevodnikov, na segmentu jedkanja. V segmentu kombiniranega nanašanja in jedkanja pa ima 25-odstotni tržni delež, takoj za Applied Materials, ki ima 33 odstotkov tega trga. Lam Research (v nadaljevanju Lam) ima kakovosten portfelj produktov, s katerimi bo lahko še povečal svoj tržni delež. V preteklosti je bil bolj izpostavljen do proizvajalcev pomnilniških čipov.

Njihove izrazite konkurenčne prednosti izhajajo iz neopredmetenih osnovnih sredstev in visokih stroškov zamenjave za stranke. Visoka tržna deleža sta posledica izjemne usposobljenosti na področju nanašanja in jedkanja polprevodnikov. Zelo »lepljive« so njihove integrirane storitve in dolgoročni razvojni načrti, ki jih pripravljajo skupaj s strankami. To je tudi razlog, da so stranke precej vezane nanje. Za ohranjanje vodilnega položaja pri razvoju orodij za jedkane polprevodnike in polprevodnike z nanašanjem so potrebne visoke investicije, ki predstavljajo visoko vstopno oviro za potencialno konkurenco, razen za največje proizvajalce polprevodniške opreme.

polprevodniki

Na segmentu jedkanja Lamove produktne linije pokrivajo celoten spekter proizvodnje čipov. To jim omogoča, da proizvajalcem logičnih in pomnilniških čipov ponudijo vrhunsko opremo, v širokem razponu tako po ceni kot po zmogljivosti. Na segmentu nanašanja in jedkanja so bolj prisotni v segmentih z višjo dodano vrednostjo (suho jedkanje in kemično nanašanje iz parne faze). Lam je izjemen v izdelavi pomnilniških čipov. Velja za standardnega dobavitelja opreme za jedkanje in nanašanje za proizvajalce spomina – večina svetovnih produktov 3D NAND nastane prav na njihovih orodjih. Približno dve milijardi dolarjev na leto namenijo za raziskave in razvoj in tako ohranjajo zelo zanimiv portfelj produktov. Ključna dejavnika za zvestobo njihovih strank sta kompleksnost njihove opreme in integrirane rešitve.

V zadnjem času je Lam pridobil pomemben delež na področju opreme za logične čipe. V prihodnje bo njegova izpostavljenost bolj uravnotežena in primerljiva s konkurenti. Dolgoročno bodo imeli koristi od naraščajoče kompleksnosti čipov, kar vključuje napredno pakiranje, nove arhitekture tranzistorjev in širitev zmogljivosti pomnilnikov z visoko pasovno širino (HBM).

Zadnji rezultati in napovedi so bili občutno nad pričakovanji. Glavno gonilo rasti je povečano povpraševanje po opremi za izdelavo čipov za umetno inteligenco, predvsem na področju logike in pomnilnikov DRAM. Poslovanje spremljajo rekordne marže, ki že presegajo dolgoročne napovedi podjetja. Trg pričakuje, da bodo v prihodnjih petih letih rasli občutno več kot 20 odstotkov letno, vsaj tako je trenutno vrednotena njihova delnica.

Njihovo dolgoročno poslovanje bo tudi v prihodnje skladno s polprevodniško industrijo. Prodaja bo odvisna od svetovnega obsega proizvodnje čipov in njihove splošne kompleksnosti. Obseg proizvodnje je podvržen ciklom, kompleksnost čipov pa ima trajno rast. Trendi so naraščajoče število plasti v čipih 3D NAND, razvoj pomnilnikov HBM DRAM za potrebe umetne inteligence, tranzistorji z vrati na vseh straneh in napredno pakiranje. Vse prej omenjeno bo gonilo povpraševanja po njihovi opremi. Na drugi strani bo servisna dejavnost uspešno ublažila vpliv cikličnosti pri prodaji strojne opreme.