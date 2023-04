Optimizem in višji prihodki

V nadaljevanju preberite:

Volkswagnova nedavna napoved za leto 2023 je relativno optimistična, saj pri nemškem proizvajalcu avtomobilov za letos pričakujejo rast prihodkov med 10 in 15 odstotki ter povečanje marže EBIT med 7,5 in 8,5 odstotka.

Ta napoved vsekakor odraža močno zalogo naročil in globalno odpornost Volkswagnovih premijskih in prestižnih znamk, medtem ko bodo njihovi avtomobili za množično prodajo imeli koristi od povečanega povpraševanja in obnavljanja kanalov zalog, saj se omejitve polprevodnikov sproščajo.