Organizatorji potovanj na Bledu spoznavajo Slovenijo

Slovenske turistične borze, ki jo v organizaciji Slovenske turistične organizacije (STO) med 14. in 16. majem gosti Bled, se je udeležilo več kot 150 tujih organizatorjev potovanj in turističnih agencij iz 33 držav. Kar 58 odstotkov tujih podjetij je prisotnih prvič. Pod okriljem največjega vsakoletnega poslovnega dogodka slovenskega turizma se bodo sestali na več kot 4000 dvostranskih sestankih, pojasnjujejo v STO.

Največ udeležencev prihaja iz Italije, in sicer 18, tik za njimi so s 17 podjetji ZDA, iz Združenega kraljestva jih prihaja 15 in 12 iz Češke, dobro so zastopani oddaljeni trgi. Udeleženci lahko sodelujejo na formalnih in neformalnih srečanjih ter obiskujejo turistične znamenitosti Slovenije.

»Slovenska turistična borza (SIW) 2024 ponovno dokazuje, da je Slovenija zanimiva in privlačna turistična destinacija. Veseli smo, da gostimo tako veliko število mednarodnih partnerjev, ki so izkazali izjemno zanimanje za našo deželo,« je dejala direktorica STO Maja Pak Olaj. Dodala je, da šele zdaj zaznavamo močnejše okrevanje sosednjega italijanskega ter bolj oddaljenih azijskih trgov. »Še naprej je močan interes Američanov, kar je zagotovo tudi posledica naših kontinuiranih in ciljno usmerjenih promocijskih aktivnosti na trgu ZDA. Nove priložnosti se odpirajo tudi s širjenjem nabora letalskih povezav z ljubljanskega letališča. Prepričana sem, da bodo nova partnerstva, ki se danes oblikujejo na SIW, pomembno prispevala k nadaljnjemu razvoju in rasti slovenskega turizma,« meni Pak Olajeva.

Pomen celovite ponudbe

Generalna direktorica direktorata za turizem na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport (MGTŠ) Dubravka Kalin je spomnila, da se tokratni dogodek odvija v obdobju velikega investicijskega cikla v slovensko turistično ponudbo: »Veliko nastanitvenih kapacitet doživlja prenovo ali so v gradnji, z namenom dviga kakovosti in dodane vrednosti, kar bo vplivalo na dvig konkurenčnosti slovenskega turizma. Prav tako slovenske občine in turistične destinacije obnavljajo javno turistično infrastrukturo, kar bo izboljšalo turistično izkušnjo in mnogim turističnim znamenitostim omogočilo boljšo dostopnost.« Opozorila je, da danes ne zadošča več le kakovostna turistična nastanitev, temveč mora biti predstavljeno celovito turistično doživetje v destinaciji. »Zato iskreno upam, da so naši turistični ponudniki pripravili tudi celovite turistične pakete in zgodbe, ki jih je mnogo v vsakem kotičku naše lepe dežele,« je povedala.

Predsednik sekcije za turizem pri nemškem avtomobilskem združenju ADAC Karlheinz Jungbeck pa meni, da je Slovenija izjemna destinacija za individualne popotnike, zlasti iz južne Nemčije.