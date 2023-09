Osnovni košarici za okoli pet odstotkov nižji kot ob zadnjem popisu

Povprečni vrednosti osnovne košarice 15 skupin živil in razširjene košarice 28 skupin živil sta bili ob popisu 26. septembra za več kot poldrugi evro oz. okoli pet odstotkov nižji kot ob popisu 14 dni prej in sta tako dosegli novi najnižji vrednosti, je danes objavilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Povprečna vrednost osnovne košarice 15 osnovnih skupin živil je znašala 25,20 evra, kar je 1,58 evra manj kot ob popisu 12. septembra 2023. Najdražja je znašala 27,37 evra, najcenejša 24,09 evra. Najcenejša je bila pri Lidlu, sledili so Hofer, Spar, Mercator in Eurospin. V obdobju od zadnjega popisa prvega sklopa (27. marec) do devetega popisa drugega sklopa (26. september) se je povprečna cena znižala v 12 kategorijah in zvišala v dveh.

Najbolj so se znižale povprečne cene v kategoriji jogurt (za 24,08 odstotka), sledile so kategorije sončnično olje (22,69 odstotka), goveje meso (21,52 odstotka) in svinjsko meso (17,29 odstotka). Povprečne cene so se zvišale v kategoriji testenin (1,81 odstotka) in moke (1,67 odstotka).

Povprečna vrednost najcenejših izdelkov v razširjeni košarici 28 osnovnih skupin živil je znašala 41,89 evra, kar je 1,98 evra manj dva tedna prej. Najcenejša razširjena košarica je bila na voljo pri Lidlu (40,13 evra), sledili so Hofer (40,22 evra), Mercator (41,72 evra), Eurospin (42,30 evra) in Spar (42,34 evra).

Trgovina Mercator v Maxiju avgusta leta 2019. FOTO: Leon Vidic/Delo

Spremljanje cen za ublažitev draginje

V zadnjih dveh tednih so se znižale cene v 15 spremljanih kategorijah. V 11 kategorijah se je povprečna cena zvišala, v kategoriji jajc, kajzeric in trajnega polposnetega mleka pa je ostala nespremenjena.

V obdobju od prvega uradnega popisa razširjene košarice 28 skupin živil, ki je bil 22. junija, se je povprečna cena znižala v 24 kategorijah, najbolj v kategorijah krompir (36,21 odstotka), čebula (25,25 odstotka) in panceta ali sušena slanina (23,69 odstotka). Najbolj so se povišale povprečne cene v kategoriji polbelega kruha (38,37 odstotka) in zelene solate (19,38 odstotka).

Ministrstvo je spremljanje cen živil uvedlo v okviru prizadevanj vlade za blažitev draginje. Državni statistični urad pa je danes objavil podatke o inflaciji v septembru. Na letni ravni je znašala 7,5 odstotka, k njej pa so največ, 1,6 odstotne točke, prispevale cene hrane in brezalkoholnih pijač, ki so bile višje za 9,2 odstotka. Na mesečni ravni je bila inflacija 0,3-odstotna, hrana in brezalkoholne pijače so se podražile za 0,1 odstotka.