»Ostani doma« krepi tehnološke delnice

INFOGRAFIKA: Delo

Amazon je letos pridobil skoraj 30 odstotkov, Microsoft pa malo manj kot dvajset. Vlagatelji ju s tem uvrščajo med zmagovalce obdobja »ostani doma«: zadnje mesece smo povsod po svetu okrepili nakupovanje od doma in povečevali obseg uporabe računalniških aplikacij in storitev.Amazon in Microsoft sta z delnicami sorodnih podjetij zelo pripomogla, da se je iz prepada po izbruhu krize zaradi koronavirusa prvi opomogel indeks tehnoloških podjetij Nasdaq. Marca je izgubil več kot tretjino letošnje najvišje vrednosti, prejšnji teden pa se je uspešno vrnil na izhodišče z začetka leta.