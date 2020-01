Oster pogled za »boljši« red

Ko prometni kolaps zamenja red

Za večjo varnost so žrtvovali del zasebnosti. FOTO Reuters



Za zmanjšanje kriminala nadzor prebivalstva

V nam bližjem Beogradu pa so ljudje zagnali vik in krik, ko je tamkajšnja vlada objavila načrt, da bo po mestu postavila ogromno število kamer – te naj bi dobavil še en kitajski velikan, družba Huawei.



Kriminalci so ostali brez dela. FOTO Reuters



Zdravljenje na daljavo

Konec minulega leta sem obiskal kitajsko mesto Qingdao. Največje mesto province Shandong je v slabem letu dni pridobilo milijon novih prebivalcev in jih zdaj šteje okoli deset milijonov. V marsičem je izraz tehnološke prihodnosti.In to je opazno že takoj, ko stopimo iz letala. Kamere na letališču spremljajo vsak naš korak, merijo telesno temperaturo (da bi hitro odkrili bolezni), še pred mejno kontrolo vizuma in potnega lista nas čaka obisk avtomata, na katerem oddamo prstne odtise. Takšen nadzor potnikov v letalskem prometu ni več nič nenavadnega v vseh večjih državah, večji šok za povprečnega Slovenca sledi, ko zapusti letališko zgradbo.Promet v ogromnem mestu je zgledno urejen. To lahko ugotovi vsakdo, ki je Kitajsko že obiskal kdaj v preteklosti, ko je udejstvovanje v prometu še najbolj spominjalo na igranje računalniške igrice – in so ljudje bolj kot po pravilih vozili po občutku in navdihu, pač tam, kjer je bil prostor. A zdaj ne več. Sodobni sistem urejanja prometa je naredil red.Vsako večje križišče je opremljeno z velikimi informativnimi zasloni, ki voznikom sporočajo, kako dolgo bo še gorela zelena oziroma rdeča luč, na semaforjih je nameščenih več kamer, ki 24 ur na dan in vse dni v tednu beležijo dogajanje. Prometni prekrškarji so hitro kaznovani, divjanja skozi mesto v tednu dni nisem zaznal. Zamenjalo ga je svojevrstno zaganjanje med semaforji – a le do postavljene omejitve hitrosti.Gosji red velja na najbolj prometno občutljivih cestah – denimo v dvocevnem podmorskem predoru Jiaozhou, dolgem 7,6 kilometra, ki Qingdao povezuje z mestom Huangdao, kjer promet poteka po tripasovnici. Tu je vsaka prekoračitev omejitve hitrosti, določene pri 80 kilometrih na uro, takoj poslikana, voznik oziroma lastnik vozila pa plača najmanj dvesto juanov (dobrih 25 evrov) kazni in dobi tri kazenske točke.Ob cesti najdemo tudi drugo sodobno prometno signalizacijo. Signalne lučke za posebne dogodke še dodatno opozarjajo na morebitno nevarnost ali nesrečo. Celo izkušnja prečkanja ceste je drugačna. Prehodi za pešce imajo zanimive rumene stožce, ki z glasovnimi in vizualnimi informacijami sporočajo, kdaj je oziroma ni mogoč prehod, ter ljudi, ki stojijo preblizu roba ceste, opozorijo na nevarnost.Kitajci tega sistema urejanja in umirjanja prometa niso uvozili, ampak so ga razvili sami. Natančneje, podjetje Hisense, ki je v svetu znano predvsem po svojih televizorjih, klimatskih napravah ter hladilnikih. Da, prav ta Hisense, ki je pred meseci kupil Gorenje.V mestu z deset milijoni prebivalcev in številnimi turisti se domačini in tujci počutijo varno. Njihove korake spremlja 1,6 milijona kamer. »Žrtvovali smo del zasebnosti za večjo varnost,« nam pove vodič Chris in doda: »Menim, da je Qingdao najvarnejše mesto na Kitajskem, kriminalci so skoraj čez noč ostali brez dela.« Tehnologija je poskrbela tudi za zmanjšanje kriminala. Kitajci skoraj brez izjeme plačujejo le še z mobilnimi telefoni, katerih aplikacije so vezane na prstni odtis, zato s seboj ne nosijo gotovine in so posledično manjše tarče.Na obisku Hisensovega razvojnega centra smo dobili še dodatno pojasnilo, zakaj se je kriminal v mestu tako zelo zmanjšal. Podjetje, ki je v večinski lasti province Shandong, je razvilo varnostni sistem, s katerim kamere in algoritmi podrobneje spremljajo posameznike s kriminalno preteklostjo in vse druge, ki jih je kamera ujela pri nelegalnem dejanju. S sledenjem mobilnih naprav lahko kriminalce spremljajo celo znotraj zgradb.Tudi sistemi, ki jih Kitajska uvaja za nadzor prebivalstva in nagrajujejo dobro vedenje ter kaznujejo slabo, so očitno učinkoviti. Nekoč vsesplošno pljuvanje po ulicah so popolnoma odpravili. Je to prihodnost družbe? Morda. Čeprav se marsikje po svetu ljudje zgražajo nad tako obsežnim nadzorom prebivalstva, se zdi, da ga na Kitajskem večina podpira.Ker je Kitajska res ogromna država, z velikimi razdaljami med posameznimi mesti, se uporabljajo različne tehnologije tudi za premagovanje razdalj. V razvojnem centru smo si lahko ogledali predstavitev delovanja rešitve za zdravstvene operacije na daljavo. Medicina namreč lahko skupaj s tehnologijo dela (skoraj) čudeže. Hisense je razvil rešitev, ki s pomočjo kamer in robotov kirurgom omogoča, da na daljavo opravijo tudi zahtevnejše operacijske posege. Rešitev uporablja že več kot sto bolnišnic na Kitajskem.»Tehnologijo za opravljanje operacij na daljavo so domače bolnišnice prej kupovale od Japoncev in Kanadčanov, a je bila pregrešno draga,« nam je pojasnila Nan Jiang. Zato so jo v podjetju, ki zaposluje več kot sedem tisoč inženirjev, razvili sami.Skrb za zdravje je bila občasno tudi tema pogovora z vodičem, vsaj takrat, ko smo šli mimo merilcev onesnaženja, ki merijo prisotnost škodljivih delcev v zraku. Ti so postavljeni na različnih točkah v mestu in v bližini vsakega večjega gradbišča, zato so tudi gradbene aktivnosti pod nadzorom.»Qingdao je turistično mesto, v njem skoraj ni težke industrije, zato je zrak dober. Večja težava je veter, ki v obmorsko mesto občasno prinese onesnažen zrak iz okolice,« nam je pojasnil Chris. A to ni spremenilo dejstva, da smo kakšen dan več ur čakali, da se je sonce prebilo skozi smog. Morda pa bo sedanji tehnološki razvoj odpravil tudi škodljive posledice za okolje in ljudi, ki so jih povzročile in jih še povzročajo pretekle zgrešene inovacije in tehnologije.