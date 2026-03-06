OTP banka z več kot četrt milijarde dobička

OTP Skupina Slovenija je lani dosegla čisti dobiček v višini 266 milijonov evrov, medtem ko je OTP banka ustvarila 258 milijonov evrov čistega dobička, so sporočili iz druge največje banke. Donosnost kapitala je na ravni skupine znašala 14,3 odstotka in 14 na ravni banke.

Konec decembra 2025 je bilančna vsota OTP Skupine Slovenija dosegla 15,4 milijarde evrov, portfelj kreditov podjetjem in fizičnim osebam je znašal 7,6 milijarde evrov oziroma devet odstotkov več kot decembra 2024. Povečali so se tako krediti prebivalstvu kot krediti podjetjem ter segment finančnega lizinga.

Kot navajajo, so k uspešnim poslovnim rezultatom banke iz Madžarske lani najbolj pripomogli čisti obrestni prihodki in čiste odpravnine v skupni višini 587,6 milijona evrov. Neto obrestna marža je znašala 3,02 odstotka. Na strani obveznosti so depoziti strank, ki niso banke, ostali glavni vir financiranja in so konec decembra znašali 12,3 milijarde evrov.

Hámori: dokaz odpornosti

»V okolju, ki ga zaznamujejo hitre makroekonomske spremembe, geopolitična negotovost in pospešene tehnološke spremembe, je OTP skupina Slovenija znova pokazala odpornost, stabilnost in odlične rezultate,« je povedal predsednik uprave OTP banke András Hámori.

»Močna kapitalska in likvidnostna pozicija nam ne omogočata le uspešnega soočanja z volatilnostjo, temveč tudi to, da ostajamo zanesljiv partner našim strankam in slovenskemu gospodarstvu. Prepričani smo, da nam bodo ti trdni temelji omogočili nadaljnje uresničevanje strategije in podporo trajnostni rasti v prihodnjih letih,« je dodal.

Skupina OTP je v letu 2025 dosegla 2,88 milijarde evrov čistega dobička, kar pomeni 21,6-odstotno donosnost na kapital. Čisti dobiček se je povečal za sedem odstotkov, k čemur so 71 odstotkov prispevale tuje hčerinske družbe.