OTP bo izplačala preostale delničarje SKB

OTP banka je objavila namero za prevzem vseh delnic SKB banke, je razvidno iz javne objave. OTP ima v lasti 99,73 odstotka vseh delnic, zato je prevzemna ponudba zgolj formalnost. Preostale delnice so v lasti fizičnih in pravnih oseb, med bolj znanimi je denimo avtomobilski dobavitelj LTH Castings in Kemijski inštitut. OTP bo delničarjem ponudila toliko kot nekdanjemu lastniku Societe Generale, poznavalci pa pričakujejo, da bo preostale delničarje iztisnila.S pristopom Slovenije je Skupina OTP, s sedežem na Madžarskem, kjer je tudi registrirana, trenutno prisotna v 12 državah regije: na Madžarskem, v Sloveniji, Bolgariji, Hrvaški, Srbiji, Romuniji, Rusiji, Ukrajini, na Slovaškem, v Črni gori, Albaniji in Moldaviji.