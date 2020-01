OTP cilja na 30-odstotni delež

Madžarska bančna skupina OTP po nakupu SKB banke načrtuje nadaljnjo širitev na slovenskem trgu. Rasti želi tako organsko kot prek novih prevzemov, ko se bo za to pokazala priložnost. Prvi mož banke OTP Sandor Csanyi je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani ocenil, da bi banka lahko dosegla celo 25- do 30-odstotni tržni delež.



Csanyi je ob predstavitvi novega lastnika SKB banke – OTP je banko lani kupila od francoske skupine Société Générale, četrta največja slovenska banka pa je del skupine OTP od sredine lanskega decembra – povedal, da je bil prihod na slovenski trg »dolgoletna želja« ene večjih bančnih skupin na območju Jugovzhodne in Vzhodne Evrope.



Eden najmočnejših madžarskih gospodarstvenikov je razkril, da so pred leti poskusili z nakupom Nove KBM v privatizacijskem postopku, v igri so bili tudi za nakup Abanke od države, uspeli pa so z SKB banko, ki je po njegovem prepričanju ena boljših bank na trgu.



Tako kot v drugih primerih v regiji, ko so kupili banke od Société Générale, so tudi v Sloveniji po njegovih besedah dobili dobro banko z dobrim vodstvom in organizacijo. Od podpisa pogodbe o nakupu so, tako Csanyi, v SKB kljub dokončevanju prevzemnih postopkov delali trdo in celo povečali tržni delež.