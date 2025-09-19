OTP kupila Pečečnikove Primorske sklade

Skupina OTP nadaljuje svojo širitev na dinamično rastočem trgu z obetavnim potencialom rasti. OTP banka v Sloveniji in OTP Fund Management prevzemata slovensko družbo za upravljanje vzajemnih skladov Primorski skladi, d. o. o., Koper, so sporočili iz OTP. Lastnik Primorskih skladov je od leta 2023 poslovnež Joc Pečečnik.

S skupnim prevzemom OTP banke, d. d. (v nadaljevanju OTP banka Slovenija) in OTP Fund Management Ltd. (v nadaljevanju OTP Fund Management) bo produktni portfelj slovenske OTP banke dopolnjen z lokalnimi vzajemnimi skladi. Medtem vodilni upravljavec skladov na Madžarskem krepi svojo regionalno prisotnost v Sloveniji po uspešnih širitvah v Bolgariji, na Hrvaškem, v Ukrajini in Srbiji, so še sporočili.

Zaključek transakcije je predviden v prvem četrtletju leta 2026 ob upoštevanju odobritev pristojnih finančnih in konkurenčnih organov. Višine kupnine ne razkrivajo.

»Prevzem slovenske družbe za upravljanje skladov je strateškega pomena, saj dodatno krepi našo prisotnost na slovenskem kapitalskem trgu,« je poudaril Attila Bánfi, predsednik uprave OTP Fund Management in generalni direktor OTP Bank Global Markets. Spomnil je, da si Skupina OTP prizadeva doseči optimalno operativno velikost na vseh trgih, kjer deluje, s kombinacijo organske rasti in strateških prevzemov.