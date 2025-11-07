OTP z 219 milijoni evrov čistega dobička

OTP skupina Slovenija je v prvih devetih mesecih leta dosegla 219 milijonov evrov čistega dobička, so sporočili iz bančne skupine.

K uspešnim poslovnim rezultatom so najbolj pripomogli čisti obrestni prihodki in čiste opravnine v skupni višini 436,4 milijona evrov. Kljub trendu zniževanja tržnih obrestnih mer, na katere je vplivala monetarna politika Evropske centralne banke, je OTP Slovenija ohranila močno neto obrestno maržo v višini 3,01 odstotka. Učinkovito obvladovanje stroškov ter nizki odhodki iz naslova rezervacij in oslabitev so dodatno okrepili dobičkonosnost, so sporočili iz OTP.

Konec septembra je bilančna vsota skupine znašala 15,1 milijarde evrov, portfelj kreditov nebančnim strankam pa je znašal 7,4 milijarde evrov, kar je šest odstotkov več kot ob koncu lanskega leta. Povečali so se tako krediti prebivalstvu kot krediti podjetjem in segment finančnega lizinga. Depoziti strank so konec septembra znašali 12,1 milijarde evrov.