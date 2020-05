Ovire za napotene delavce povzročajo škodo

Ljubljana – Paloma je zaradi epidemije zaustavila montažo novega papirnega stroja, največjo investicijo v slovenski papirni industriji v zadnjih letih. Predpogoj za njen ponovni zagon so manjša inštalacijska dela tujih izvajalcev iz držav EU. Na ovire pri izvedbi najnujnejših storitev z izvajalci iz tujine in s tem povezano gospodarsko škodo, ki jim nastaja, opozarjajo številna slovenska podjetja.»Tako kot v mnogih drugih podjetjih imajo tudi naši podizvajalci iz tujine težave pri prehajanju meje in se zato investicije ne morejo nadaljevati, vendar smo v pričakovanju rešitve te težave,« pojasnjujejo v Palomi. GZS za ...