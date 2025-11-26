Oživitev globokomorskega vrtanja v Mehiškem zalivu

Globoko v Mehiškem zalivu se iz modrine oceana dviga ogromna jeklena konstrukcija velikosti nogometnega igrišča, obkrožena z oceanom 140 milj z vseh strani. Naftna ploščad, polna žerjavov in prepredena s kilometri cevi in kablov, je del 5,7 milijarde dolarjev vrednega projekta Anchor, ki revolucionarno spreminja način vrtanja za črnim zlatom. Anchor, ki sta ga razvila ameriški naftni gigant Chevron in njegov partner Total Energies, uporablja opremo, ki lahko deluje pri zelo visokih tlakih, približno tretjino višjih od do zdaj uporabljenih v tej industriji, ter tako dostopa do prej nedosegljivih virov.