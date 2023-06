OZS poziva k vzpostavitvi ukrepa čakanja na delo

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije (OZS) je ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca pozvala k takojšnji vzpostavitvi ukrepa čakanja na delo. Navajajo, da vse več podjetij, zlasti tistih, ki izvažajo v Nemčijo, zaznava upad povpraševanja. Z ukrepom čakanja na delo bi po oceni OZS lahko zadržali delavce v podjetjih in jih nato aktivirali takoj, ko se bo povpraševanje spet okrepilo.

V OZS pravijo, da v zadnjih tednih prejemajo vse več pozivov članov, obrtnikov in podjetnikov, ki jih opozarjajo na zaostrene razmere na področju gospodarstva. Dodajajo, da na Nemčijo, ki zaznava negativno gospodarsko rast, ni vezana le slovenska industrija, ampak tudi številni izvozniki v malem gospodarstvu. K zaostrenim razmeram dodatno pripomore tudi višanje obrestnih mer, kar vpliva na zmanjšanje povpraševanja tako v gospodarstvu kot gospodinjstev. »Kot smo vas že zaprosili na seji upravnega odbora OZS pred enim tednom, vas zato ponovno naprošamo, da v najkrajšem možnem času vzpostavite mehanizem čakanja na delo po vzoru Nemčije. To bo delodajalcem omogočilo, da svoje zaposlene ohranijo v podjetjih in jih v polni meri aktivirajo takoj, ko se bo povpraševanje okrepilo,« je v dopisu ministru med drugim zapisal predsednik OZS Blaž Cvar.

V zbornici še opozarjajo, da se je med pandemijo koronavirusa jasno pokazalo, kako težko je delavce, ko enkrat zapustijo določeno panogo, pridobiti nazaj. Pravočasno ukrepanje je zato po oceni OZS edina možnost, če hočemo ohraniti slovensko gospodarstvo konkurenčno.