FOTO:Padec cen nepremičnin se pričakuje pozno jeseni

Slovenski nepremičninski trg je v zadnjih letih zaznamovala manjša ponudba od povpraševanja, zaradi česar so cene nepremičnin rasle. Kot napovedujejo nepremičninski strokovnjaki, pa lahko že to jesen pričakujemo njihov upad.Cene so nenehno rasle tudi pred zadnjo finančno krizo, ob pospešeni stanovanjski gradnji, in sicer za približno deset odstotkov na leto. Zadnjih pet let se je to vendarle nekoliko spremenilo, saj se je rasti cen pridružilo še ugodno bančno kreditiranje kupcev, ki povpraševanje dodatno okrepi. Prodaja nepremičnin se je že zmanjšalaSkupna prodaja nepremičnin se je v prvem četrtletju zmanjšala za slabo ...