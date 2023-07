Palantir je stava na umetno inteligenco

Umetna inteligenca (AI) je brez sence dvoma najbolj vznemirljiva tehnološka in investicijska zgodba leta, ki je dobesedno čez noč zasvojila več sto milijonov uporabnikov in razburkala domišljijo vlagateljev s spektakularnimi donosi delnic iz sektorja informacijske tehnologije, ki so v prvi polovici leta pridobile neverjetnih 40 odstotkov.

AI ima brezmejni potencial, ki lahko s pospeškom v produktivnosti tehnološkega sektorja sproži nov val napredka civilizacije. Hkrati pa obstaja tudi nevarnost pojava investicijskega balona, od katerega pa smo še precej oddaljeni. Podobno razmišlja tudi Bill Gates, ki pravi, da je »razvoj umetne inteligence tako temeljnega pomena, kot so bile iznajdbe mikroprocesorja, osebnega računalnika, interneta in mobilnega telefona. AI bo spremenila način, kako ljudje delamo, se učimo, potujemo, pridobivamo zdravstvene storitve in komuniciramo med seboj. Okoli nje se bodo na novo vzpostavile celotne industrije, podjetja pa se bodo razlikovala po tem, kako dobro jo bodo znala uporabiti.«

Palantir ponuja vladnim in komercialnim naročnikom nepogrešljive, specializirane in kritično pomembne rešitve s tremi platformami.

Področje AI je izjemno široko in tehnično neverjetno kompleksno, zato je v tej zgodnji fazi inovacijske krivulje praktično nemogoče ločiti zrnje od plev, oziroma razlikovati med marketingom in realnostjo. Vlagatelji lahko zato pričakujejo veliko zgrešenih naložbenih odločitev in strelov v prazno. Vendar, če bo na koncu uspela samo ena izmed desetih špekulativnih naložbenih stav, bo trud bogato poplačan.

Ena izmed takšnih bi lahko bila družba Palantir Technologies, ki lahko s svojimi naprednimi analitičnimi orodji in algoritmi, ki temeljijo na kombinaciji AI in strojnega učenja (AI/ML), postane pomemben igralec na področju aplikativne uporabe AI. Palantir je bil po mnenju vodnika Forrester Wave razglašen za vodilnega ponudnika rešitev na področju AI/ML, po mnenju IDC pa se uvršča na čelo ponudnikov AI programske opreme.

Palantir se načrtno usmerja v reševanje najtežjih in najbolj kompleksnih problemov, povezanih z analizami velike količine strukturiranih in nestrukturiranih podatkov. Njihova količina se eksponentno povečuje in naj bi v naslednjih desetih letih rasla skoraj 30 odstotkov na leto. Obseg trga za podatkovne storitve in storitve AI, ki danes znaša okoli 300 milijard ameriških dolarjev, naj bi se do leta 2030 skoraj potrojil.

Prvič dosegli dobiček

Palantir ponuja vladnim in komercialnim naročnikom nepogrešljive, specializirane in kritično pomembne rešitve s tremi platformami, Gotham, Foundry in Apollo, ter nastajajočo platformo AI. Je hitro rastoča družba, s prihodki, ki v zadnjih petih letih rastejo za skoraj 30 odstotkov na leto in naj bi letos dosegli okoli 2,2 milijarde dolarjev. V zadnjem četrtletju so prvič v svoji zgodovini dosegli pozitiven poslovni izid in prilagojeno operativno maržo v višini 24 odstotkov. Za vlagatelje je morda celo bolj pomembno to, da je družba končno oklestila izjemno visoka delniška nadomestila, ki so namenjena plačilu najboljših kadrov, in sicer z nevzdržnih 116 odstotkov prihodkov na nekoliko bolj normalnih 22 odstotkov.

Po lanskoletni brutalni razprodaji je letos tečaj delnice eksplodiral za 160 odstotkov, tako da je družba danes na trgu vredna približno 32 milijard dolarjev. Od začetka maja se je cena delnice podvojila, po tem, ko je karizmatični, ekscentrični in vizionarski direktor Alex Karp izjavil, da je njihova strategija v povezavi z umetno inteligenco zavzeti celoten trg. »Nimamo cenovne strategije. Ustvarili bomo veliko vrednosti, dobili bomo na stotine strank in sproti bomo določali ceno. Ko imaš prednost pred trgom, moraš zavzeti ozemlje.«

Razkritje: Avtor besedila ni lastnik delnic družbe Palantir Technologies z oznako PLTR US, ki jo imamo v portfelju sklada Infond Megatrendi.