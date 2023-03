Palfinger se zanima za novo investicijo na Štajerskem

V nadaljevanju preberite:

Avstrijski proizvajalec dvižnih sistemov Palfinger, ki ima v Mariboru že podjetje z okoli 800 zaposlenimi, se menda zanima za bistveno povečanje proizvodnje na Štajerskem. V Palfingerju potrjujejo, da ocenjujejo možnosti za razne investicije v širši regiji, katere del je tudi Slovenija. Kaj pravijo v avstrijskem podjetju in kaj na ministrstvu za gospodarstvo? Kako posluje Palfinger v Sloveniji in kako avstrijski koncern ter kakšne so njihove napovedi?