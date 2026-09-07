Palo Alto Networks je vroča delnica

Palo Alto Networks je ameriško podjetje z vodilnim položajem na področju varnosti v oblaku, omrežne varnosti in upravljanja varnostnih operacij. S tremi platformami (Strata, Prisma in Cortex) pokriva vse družbe z lestvice Fortune 100 in več kot tri četrtine podjetij z lestvice Global 2000. Platformni pristop jim omogoča hitro pridobivanje novih strank ter večanje deleža porabe pri obstoječih. Strata zagotavlja omrežno varnost s požarnimi zidovi nove generacije, Prisma ščiti procese v oblaku, Cortex pa je najnovejša platforma za varnostne operacije, ki vključuje zaščito končnih točk in avtomatizirano odzivanje na incidente. Skupaj platforme pokrivajo ključne napadalne vektorje sodobnih podjetij in odpravljajo zapletenost razdrobljenih varnostnih orodij. Izdatki na tem področju so izrazito ...