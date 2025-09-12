Paloma v gradnjo visokoregalnega skladišča

Sladkogorska tovarna higienskega papirja Paloma, ki zaposluje okoli 300 ljudi in je že nekaj let del slovaške skupine SHP Group, je leto 2024 sklenila s 141,5 milijona evrov prihodkov, kar je za desetino boljši izkupiček kot leto prej. Povišali so tudi čisti dobiček, ki je znašal 4,5 milijona evrov. Kot poudarjajo v upravi, gre za rekordne dosežke.

Kot je v letnem poročilu, objavljenem na spletni strani Ajpesa, zapisala uprava, ki jo od lani vodi Jernej Tovšak, je bilo leto 2024 za podjetje izjemno uspešno. Minilo je v znamenju rasti, inovacij in utrjevanja njihovega položaja na trgu.

»V lanskem letu smo dosegli rekordne poslovne rezultate, kar je rezultat trdnega timskega dela, strateškega načrtovanja in izjemnih naporov vseh zaposlenih. Ohranili smo konkurenčnost na ključnih trgih, kar nam je omogočilo povečanje prihodkov, optimizacijo stroškov ter izboljšanje poslovnih procesov,« je zapisala uprava.

Poslovno leto so končali v skladu z načrti, na rezultate poslovanja pa so pomembno vplivale bistveno nižje cene surovin in energije od načrtovanih. Količinsko so lani prodajo v primerjavi z letom 2023 povečali celo za več kot 15 odstotkov.

Na domačem trgu je Paloma lani dosegla za dobrih 19 milijonov evrov prodaje, na tujih trgih pa za dobrih 122 milijonov evrov. Prodaja v Sloveniji je sicer lani upadla za nekaj več kot štiri milijone evrov, je pa za prav toliko zrasla na največjem, nemškem trgu, kjer je presegla 40 milijonov evrov. Več kot deset milijonov evrov je znašal promet še z Avstrijo, Hrvaško in Nizozemsko.

Največji delež prihodkov, skoraj 88 odstotkov, predstavlja prodaja proizvodov, od tega dobra polovica prodaja toaletnega papirja, slabih 15 odstotkov prodaja brisač, dobro desetino pa prodaja robčkov. Bistven delež so s 15 odstotki predstavljali prihodki od prodaje matičnih zvitkov. Družba pod lastno znamko proda nekaj manj kot četrtino svojih izdelkov, preostalo pa pod trgovskimi blagovnimi znamkami. Prihodki so se povečali predvsem iz naslova količinsko večje prodaje in tudi zaradi povišanja prodajnih cen.

Tudi v letošnjem letu se podjetje osredotoča na lastno blagovno znamko in povečuje prodajo na ključnih trgih, njihove investicije pa so usmerjene v bolj učinkovite proizvodne linije in gradnjo visokoregalnega skladišča. S povečanjem prodaje matičnih zvitkov in gotovih izdelkov ter operativnimi izboljšavami načrtujejo, da bodo letos dosegli dodatno izboljšanje dobičkonosnosti.

»Trenutne razmere na nabavnih trgih so se močno izboljšale, kar nam omogoča, da bomo z uspešnim poslovanjem izkoristili vse potenciale, ki nam jih bo trg ponudil,« so še dodali v podjetju, ki želi z boljšo kakovostjo papirja iz novega papirnega stroja in boljšo kakovostjo končnih izdelkov z lastno blagovno znamko še izboljšati tržni delež v regiji Adria. STA