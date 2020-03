Pametno financiranje je zlata roka za zagonska podjetja

Podjetje Neus Diagnostics je razvilo test za zgodnje odkrivanje demence. Potencial poslovne ideje je prepoznal Evropski inštitut za inovacije oziroma organizacija EIT Health, ki deluje v njegovem okviru, saj ga je na lanskem razpisu za najobetavnejše inovacije v zdravstvu v srednji, vzhodni in južni Evropi izbral med približno desetimi, ki jim je podelil finančna sredstva za razvoj.»Seveda so nam ta sredstva zelo pomagala. Z njimi smo lahko naredili velik korak pri razvoju sistema in klinični validaciji. Nagrada je bila tudi spodbuda, pokazala je, da nekaj delamo prav in da je na tržišču potreba po takih inovacijah in rešitvah. A ...