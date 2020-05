Pandemija že v prvih treh mesecih oklestila bankam polovico dobička 

Ljubljana – Banke v Sloveniji so v prvih treh mesecih ustvarile 69,6 milijona evrov dobička pred davki, kar je za več kot polovico manj kot lani v istem obdobju (149,5 milijona evrov). Na zmanjšanje dobička so vplivala manj ugodna gibanja tako na strani nastajanja bruto dohodka bank (manjši prihodki) kot na strani njegove porabe (večji stroški).



V povprečni kakovosti kreditnega portfelja sicer marca še ni zaznati vpliva ustavitve poslovanja v večjem delu gospodarstva zaradi pandemije, ugotavljajo v Banki Slovenije, ki jo vodi Boštjan Vasle. So pa banke v prvih treh mesecih letos že ustvarile za 12,5 milijona evrov novih slabitev in rezervacij - te so sicer v enakem obdobju lani še lahko sproščale in s tem kovale dobiček.



»Podatki že odražajo prve, najzgodnejše učinke pandemije koronavirusa in s tem povezanega gospodarskega šoka. Močno zmanjšanje gospodarske aktivnosti in poslabšane razmere doma in v tujini zaradi koronavirusa bodo postopoma vse bolj vplivale tudi na bančni sistem, kar se bo kazalo na povečevanju različnih tveganj in poslabševanju kazalnikov uspešnosti poslovanja bank,« še poudarjajo v BS.



V centralni banki dodajajo, da so banke v trenutno krizo vstopile z visoko kapitalsko ustreznostjo, likvidnostjo in dobrimi preostalimi kazalniki bančnega poslovanja, njihovo stabilnost pa krepijo tudi ukrepi ECB in ukrepi BS, kljub temu pa »lahko pričakujemo, da se bodo zaostrene razmere v domačem in mednarodnem gospodarskem okolju vse bolj odražale tudi v poslovanju bank«.