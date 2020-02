FOTO:Panoga raste in se razvija, a težave ostajajo

Ljubljana – Lesnopredelovalna panoga v Sloveniji raste ter povečuje dobiček in dodano vrednost na zaposlenega. Panoga vlaga in je v dobri kondiciji, pravi Igor Milavec iz Gospodarske zbornice Slovenije. Ta priložnosti vidi v gradnji lesenih stavb in izdelavi pohištva za individualne naročnike, okrepiti pa bi bilo treba žage in proizvodnjo polproizvodov. Sogovorniki iz panoge kot težavo izpostavljajo tudi višje stroške dela zaradi spremembe zakona o minimalni plači.Slovenska lesna in pohištvena podjetja so leta 2018, za kar so na voljo zadnji podatki Ajpesa, ustvarila 1,4 milijarde evrov prihodkov in 66,2 milijona evrov čistega ...