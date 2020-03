Panorganic dobiva kapitalsko injekcijo

Slovenski »agrotech«



GEE v prvo naložbo v Sloveniji

Generali Growth Equity Fund (GGE), sklad zasebnega kapitala, ustanovljen in upravljan s strani družbe Generali Investments, je v procesu pridobitve svoje druge naložbe v pomurskem kmetijskem podjetju Panorganix, Ljutomer, so sporočili iz GGE. Panorganic v Ljutomeru v rastlinjaku prideluje solato, zelišča, papriko, paradižnik, motovilec, rukolo in špinačo. Podjtje ima rastlinajke tudi v Avstriji in dobavlja trgovcem, denimo Hoferju, ter kočujejo ivesticijo v rastlinjake v Romuniji.Kot smo poročali, je Panorganic iskala investitorja za refinanciranje posojil Panorganic je sodobno pridelovalno podjetje (tako imenovani agritech), pionir v prodaji tako imenovanih »živih« izdelkov, torej izdelkov s koreninami v zemlji, ki so pakirani v posebni biorazgradljivi embalaži, in predstavljajo »korak naprej od ekološke pridelave«. V svojih pridelovalnih procesih sledijo sodobnim trendom prehrane in obstoječi ponudbi konstantno dodajajo nove pridelke, pri čemer uporabljajo najnovejšo tehnologijo pridelave, ki vključuje skrb za čisto okolje, so še sporočili.Generali Growth Equity Fund je specialni investicijski sklad, ki ga upravlja družba Generali Investments. Kot smo poročali denar doslej vložili v hrvaško družbo Eko Papir, ki proizvaja papirnate vrečke. Proizvajalec zelenjave je tako prva naložba v GEE v Sloveniji.