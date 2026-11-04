Panvita postala polovična lastnica pridelovalca paradižnika Lušt

Pomurski podjetji Paradajz in Panvita sta sklenili strateško partnerstvo, s katerim združujeta znanje, izkušnje in pridelovalne zmogljivosti na področju pridelave zelenjave, so sporočili iz obeh družb. Paradajz, ki goji paradižnik Lušt, pri tem prevzema Panvitine visokotehnološke rastlinjake, Panvita pa lastniško vstopa v Paradajz. »Partnerstvo omogoča nadaljnjo rast, širitev proizvodnje ter nove razvojne naložbe v Pomurju,« pravijo.

»Povezovanje temelji na skupni viziji razvoja slovenske pridelave hrane z ambicijo preseči državne meje. Cilj partnerstva je povečati obseg lokalne pridelave, okrepiti samopreskrbo ter kupcem zagotoviti še več kakovostne lokalno pridelane hrane slovenskega porekla,« so pojasnili v Paradajzu.

Paradajz: Ostajamo slovenski

Skupna vrednost naložbe Panvite, ki vključuje tudi sveži kapital v skupino Paradajz, bo predvidoma presegla 20 milijonov evrov, pravijo v pomurski družbi. Po zaključku transakcije bodo imeli sedanji lastniki družbe Paradajz in skupina Panvita vsak po 50-odstotni lastniški delež. V Paradajzu poudarjajo, da družba tudi po izvedeni transakciji ostaja v večinski slovenski lasti. Panvita je namreč v večinski lasti hrvaške skupine Bosqar Invest.

Družba Paradajz, ki ji bodo priključeni rastlinjaki Skupine Panvita, bo po zaključku integracije upravljala približno 16 hektarov rastlinjakov v Pomurju, v katerih bodo še naprej pridelovali paradižnik in kumare pod blagovno znamko Lušt ter solato blagovne znamke Frišno. »S tem nastaja zelo pomemben in največji steber visokotehnološke pridelave sveže zelenjave v Sloveniji, ki že zdaj zelo pomembno vpliva na slovensko samopreskrbo z zelenjavo, sploh zunaj sezone,« so sporočili.

Panvita pojasnjuje, da z naložbo prinaša dodatne industrijske izkušnje in investicijsko podporo za novo razvojno fazo Skupine Paradajz, ob aktivni vlogi obstoječih slovenskih ustanoviteljev in vodstva ter ohranjanju slovenske identitete blagovne znamke Lušt.