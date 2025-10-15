Paravan zapušča vrh GEN energije, odhajal naj bi k NGEN

Generalni direktor družbe GEN energija Dejan Paravan naj bi nadzornemu svetu danes podal odstopno izjavo. Podjetje upravlja slovenski delež v Nuklearni elektrarni Krško (NEK), zato gre za eno ključnih funkcij v slovenski energetiki.

Po neuradnih informacijah portala Necenzurirano Paravan odhaja na lastno željo, njegova nova zaposlitev pa naj bi ga vodila v podjetje NGEN. To visokotehnološko podjetje na področju energetskih rešitev vodita Boštjan Bandelj, ustanovitelj Belektrona, in Damian Merlak, eden najbolj znanih slovenskih kriptomilijonarjev.

Kdo ga bo nasledil, za zdaj ni znano. Po navedbah istega vira nekateri nadzorniki menda predlagajo, da bi vodenje začasno prevzela članica poslovodstva Nada Drobne Popovič. A je menda ta predlog zavrnila in se zavzela za izvedbo formalnega nominacijskega postopka za imenovanje novega direktorja.

Nadzorni svet GEN energije vodi Žiga Debeljak, sicer predsednik uprave Slovenskega državnega holdinga (SDH).

Paravan je na čelo GEN energije prišel novembra 2022. V energetiki deluje več kot dve desetletji – kariero je začel pri Istrabenzu Gorenje energetskih sistemih, nato pa dolga leta deloval v družbi GEN-I, kjer je opravljal več vodstvenih funkcij in skrbel za razvoj prodaje, inovacije ter strateške projekte.