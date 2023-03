Pavla Hevko odžagali z drugega tira

Nadzorni svet družbe 2TDK je na današnji seji predčasno odpoklical poslovodstvo družbe in imenoval novo poslovodstvo v sestavi Matej Oset, (generalni direktor) in Marko Brezigar, direktor. Matej Oset je dosedanji direktor Kobilarne Lipica in nekdanji član uprave Pivovarne Laško. Predsednik je bil Dušan Zorko, nekdaj tudi direktor 2TDK.

FOTO: Boris Šuligoj

Kakšna bo usoda Pavla Hevke, dosedanjega generalnega direktorja, za zdaj ni znano. Niti ni znano, ali ostaja v podjetju. Projekt drugega tira je na polovici vrtanja tunelov. Hevka je bil sicer terenski direktor. V sporočilu za javnost ne omenjajo Boža Emeršiča, direktorja 2TDK.

Dela na drugem tiru tečejo dobro. Resorna ministrica Alenka Bratušek je želela, da se projekt skrajša za tri mesece, Hevka pa se s tem ni strinjal.