Pečečnik bo odprl luksuzni hotel na opatijski rivieri

Poslovnež Joc Pečečnik bo na opatijski rivieri prihodnje leto s hrvaškimi partnerji odprl luksuzni apartmajski hotel pod imenom Sealeven Hotel & Residences.

Projekt bo po Pečečnikovih besedah na severni Jadran prinašal nov koncept, odprtje pa je predvideno za prvo polovico prihodnjega leta.

»S projektom Sealeven Hotel & Residences, ki prinaša brendirane in popolnoma servisirane rezidence, uvajamo nov koncept na severni Jadran. Zelo me veseli, da imamo ob sebi Grand Metropolitan Hotels in Hyatt kot zanesljiva partnerja z mednarodnim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami v svetu brendiranega hotelirstva,« je po poročanju portala Forbes Hrvaška v torek sporočil Pečečnik.

Hotel bo stal v Ičićih pri Opatiji. Upravljala ga bo družba Grand Metropolitan Hotels v okviru franšiznega sporazuma med lastniško družbo Projekt Galerija in povezano družbo Hyatt.

Hotel bo ponujal apartmajsko nastanitev

Lastniki Projekta Galerija so podjetnici Jasna Brajković in Ivona Maržić, vsaka s po 25-odstotnim deležem, ter Pečečnikova družba Elektronček, ki ima 50-odstotni delež.

Hotel, ki bo od Opatije oddaljen le nekaj minut vožnje, bo po navedbah družbe Hyatt ponujal izključno apartmajsko nastanitev v 11 zgradbah s skupno 85 enotami. Trenutno potekajo zaključna dela, med njimi opremljanje notranjosti in urejanje okolice.