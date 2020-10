FOTO:Personalizirani emajlirani lončki iznad garaže

Celje – Emajlirane lončke Cuckoo Cups je Nina Majcen, ustanoviteljica podjetja Nest Campers, v katerem oddaja nizkocenovne avtodome, prvič na trg poslala pred slabimi tremi leti. S sestro Urško Golob sta prva dva lončka bolj za šalo objavili na Facebooku in takoj dobili naročila. Lani sta imeli 130.000 evrov prihodkov iz prodaje, letos kaže še bolje. Prave rekorde pa so podirali marca med epidemijo.Začetki so bili zelo težki, se spominja Majcnova. Prvi lončki, ki so tako hitro pošli zaradi hudomušnih in lepih napisov ter zanimivega dizajna, namreč niso bili dovolj kakovostni. Ugotovila je, da zgolj lepljenje posvetil na ...