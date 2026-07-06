Perutnina Ptuj z zavezujočo ponudbo za prevzem konkurenta v Grčiji (video)

Perutnina Ptuj je slovensko živilsko podjetje v lasti vodilnega evropskega proizvajalca perutnine, ukrajinske skupine MHP. Enver Šišić, dosedanji generalni direktor, bo postal odgovoren za strateški razvoj in nove poslovne priložnosti, kar bo koordiniral neposredno z lastnikom skupine MHP. Celotni članek je dosegljiv: Perutnina pred velikim prevzemom: bo prišla čez 1,5 milijarde prihodkov?

Gospod Šišić, dobili boste nove naloge v skupini MHP, lastnici Perutnine Ptuj. S čim se boste po novem ukvarjali?

Z operativne ravni se premikam na strateško raven. Ukvarjal se bom z nadzorom operativnega poslovanja in dolgoročnega razvoja skupine na strateški ravni. Operativno se bom vključeval tudi v realizacijo nekaterih najbolj občutljivih detajlov strategije podjetja, ki smo jo definirali do leta 2030. Skrb za zadovoljstvo naših zaposlenih in naših rejcev bo prav tako v mojem fokusu. Vse aktivnosti bom koordiniral neposredno z lastnikom skupine MHP.

Moj premik na strateško raven je povezan tudi z dejstvom, da bo skupina PP postala še večja in bolj kompleksna z akvizicijo v Grčiji, ki je v zaključni fazi. Mesto generalnega direktorja bo v juliju prevzel Luka Komazec, dosedanji direktor podjetja Resalta d. o. o. Verjamem v novo energijo, ki jo bo prinesel Luka, in v kontinuiteto dolgoročnega razvoja, za katero bom pomagal skrbeti.

Poglejmo, v kakšni kondiciji direktorsko mesto predajate nasledniku. Skupina Perutnina Ptuj je lani imela 885 milijonov evrov prihodkov, zaposlenih imate več kot osem tisoč ljudi, večino proizvodov izvozite. Malo je zmanjkalo do milijarde evrov prihodkov. Predajate malo pred ciljem …

V naši konsolidaciji je že zajeta španska družba Uvesa, podatki, ki ste jih navedli, so točni. Smo blizu milijarde letnih prihodkov, toda to ni več naš cilj. Naš cilj je višji. Če bodo načrti v Grčiji uresničeni, bomo šli prek milijarde evrov, zaposlenih pa bo več kot deset tisoč. Perutnina lahko postane s pomočjo MHP eden največjih proizvajalcev perutninskega mesa v Evropski uniji. V to verjamem, o tem sem prepričan in to je možno. Če pridemo čez milijardo in pozneje na 1,5 milijarde, bomo med največjimi evropskimi proizvajalci izdelkov iz perutninskega mesa.

Povejte kaj več o vaši novi tarči v Grčiji. Kje je proces nakupa?

Dali smo zavezujočo ponudbo, prevzem pa bo uresničen, če bo agencija za varstvo konkurence dala dovoljenje, za katero smo zaprosili.

Je to podjetje integrirano, od polja do končnega izdelka, tako kot Perutnina?

To je podjetje v zasebni lasti ene družine, v celoti je vertikalno integrirano in zelo skrbno razvijano in vodeno.

Ali znajo v Španiji in Grčiji denimo narediti salamo Poli?

Ne gre za fizične izdelke – seveda bi jo znali narediti, to ni tehnološki problem. Pri naših izdelkih gre za čustva. Za zgodbo. Gre za vse, kar Poli predstavlja. Je dober izdelek, ki ga naši potrošniki radi kupujejo. Poli je več kot to: skrb za blagovno znamko, komuniciranje z našimi potrošniki, nadgrajevanje blagovne znamke. Poli je več kot piščančja klobasa – je nekaj več v regiji, pa tudi zunaj nje pomeni veliko.