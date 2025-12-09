Pesniški AJM v večinsko last švedske družbe Inwido

Švedski izdelovalec oken in vrat Inwido je postal lastnik večinskega, 70-odstotnega deleža doslej družinskega podjetja AJM iz Kozjaka nad Pesnico. Novi lastniki se bodo delavcem predstavili v sredo, v podjetju pa so za STA dodatne informacije obljubili po sestanku z zaposlenimi.

Inwido je prevzem danes uradno objavil prek spletne strani stockholmske borze in na svoji spletni strani. Kot ob tem spominjajo v časniku Večer, je bil lastniški prevzem podjetja v lasti družine Ajlec izveden po dveh letih iskanja primernega strateškega partnerja.

Predsednik in izvršni direktor podjetja Inwido Fredrik Meuller je v uradni objavi o prevzemu izrazil veselje, da lahko v skupini pozdravijo podjetje AJM, s katerim se širijo v jugovzhodno Evropo.

»Prevzem ponuja sinergijske priložnosti in platformo za nadaljnjo organsko rast v regiji,« je dejal in dodal, da je Inwido od Marije Ajlec pridobil 70 odstotkov delnic družbe, za preostalih 30 odstotkov podjetja pa ima družina Ajlec možnost prodaje do začetka leta 2028. Kupnina je sicer poslovna skrivnost, proizvodnja skupaj z zaposlenimi, teh je okoli 185, pa ostaja na sedežu družbe.

Prav tako naj bi bil Trivo Krempl še naprej direktor družbe, verjetno skupaj s predstavnikom novih švedskih lastnikov, navaja Večer.

Dodali bodo Balkan

Inwido je s 35 proizvodnimi enotami in več kot 4700 zaposlenimi prisoten v 12 evropskih državah, in sicer na Danskem, v Estoniji, na Finskem, Irskem, v Litvi, na Norveškem, Poljskem, v Romuniji, Združenem kraljestvu, na Švedskem, v Nemčiji in na Nizozemskem, odslej pa še v Sloveniji. Na leto ustvari več kot 800 milijonov evrov prihodkov.

Po podatkih iz letnega poročila je AJM lani zaradi nižjega povpraševanja, še posebej na področju gradnje in obnove stavb javnega sektorja, še drugo leto zapored imel nižjo prodajo in ustvaril nekaj manj kot 26 milijonov evrov prihodkov, kar je za desetino nižja številka kot leto pred tem. Leto 2024 so končali z 220.000 evri čistega dobička, kar je bilo štirikrat manj kot leto prej.

Dobre tri četrtine prihodkov od prodaje je družba dosegla na domačem trgu, slabo petino na trgih EU, preostanek pa na drugih trgih. Prodaja je bila lani nižja na vseh trgih, z največjim padcem za 13 odstotkov na domačem trgu. Med tujimi trgi je največji avstrijski, kamor gre tri četrtine izvoza, na drugem mestu pa je Švica.