    Predstavitvena informacija  |   Novice

    Pet mitov o bitcoinu – in zakaj ga Slovenci kupujejo na bencinskem servisu

    Bitcoin na Petrolu: s kuponi Bitins do bitcoina brez banke, registracije in zapletenih postopkov
    Bitcoin ni rezerviran le za izkušene vlagatelje – dostopen je že za nekaj evrov. FOTO: Črt Piksi
    Galerija
    Bitcoin ni rezerviran le za izkušene vlagatelje – dostopen je že za nekaj evrov. FOTO: Črt Piksi
    Promo Delo
    11. 9. 2025 | 09:21
    11. 9. 2025 | 09:22
    6:30
    A+A-

     

    Bitcoin je v zadnjem desetletju postal ena največjih inovacij v svetu financ. Če je bil v prvih letih povezan predvsem z navdušenci nad tehnologijo in špekulativnimi vlagatelji, ga danes obravnavajo tudi največje finančne institucije. Njegova pot od nišne digitalne rešitve do globalno prepoznanega sredstva odpira številna vprašanja, hkrati pa je bitcoin še vedno zavit v tančico mitov in predsodkov.

    Razbijmo nekaj najpogostejših.

    Mit 1: Za vlaganje v bitcoin potrebuješ veliko denarja

    Bitcoin ni rezerviran le za izkušene vlagatelje – dostopen je že za nekaj evrov. FOTO: Črt Piksi
    Bitcoin ni rezerviran le za izkušene vlagatelje – dostopen je že za nekaj evrov. FOTO: Črt Piksi

    Resnica: Bitcoin je deljiv na 100 milijonov enot, imenovanih satošiji, zato je dostopen vsakomur.

    Visoka cena enega bitcoina pogosto ustvari vtis, da je vstop v kriptosvet mogoč le z večjimi vsotami. V praksi pa je dovolj že droben vložek, saj lahko kupite le delček kovanca. Podatki analitičnih platform kažejo, da ima več kot polovica vseh bitcoin denarnic manj kot 0,01 BTC, kar jasno dokazuje, da gre za globalno dostopno sredstvo, ne le za privilegirano manjšino.

    Mit 2: Za nakup bitcoina je potreben bančni račun ali zapletena registracija

    Resnica: Res je, da večina borz zahteva preverjanje identitete (KYC), a obstajajo tudi preprostejši načini.

    Številne platforme pogojujejo nakup z bančnimi podatki in obsežno birokracijo, kar marsikaterega začetnika hitro odvrne. Alternativa so rešitve, ki omogočajo dostop brez bančnega računa in dolgotrajnih postopkov – med njimi tudi Bitins.

    Postopek nakupa bitcoina na Petrolovem bencinskem servisu  je primerljiv z nakupom darilne kartice in traja le nekaj minut. FOTO: Črt Piksi
    Postopek nakupa bitcoina na Petrolovem bencinskem servisu  je primerljiv z nakupom darilne kartice in traja le nekaj minut. FOTO: Črt Piksi

    Mit 3: Nakup bitcoina je nevaren in tvegan

    Resnica: Tveganje je povezano predvsem z izbiro ponudnika.

    V zgodnjih letih so se res pojavljale prevare in lažne strani, ki so obljubljale neverjetne donose. A to ne pomeni, da je sama tehnologija nevarna – ključno je, kje in kako opravite nakup. Ključno je, da izberete preverjene in transparentne ponudnike.

    Mit 4: Za vlaganje v bitcoin je že prepozno

    Resnica: Bitcoin šele vstopa v fazo širše institucionalne uporabe.

    Čeprav se je njegova vrednost v zadnjem desetletju večkrat povzpela, analitiki opozarjajo, da smo šele na začetku faze, ker ga šele zdaj prevzemajo velike finančne institucije. Primerjava z zlatom je vse pogostejša: omejena ponudba in rastoče povpraševanje ustvarjata pogoje, da bitcoin postaja hranilec vrednosti v digitalni dobi. Vstop podjetij, kot so JPMorgan, PayPal, BlackRock in druge globalne banke, jasno nakazuje, da bitcoin ni le modna muha, temveč dolgoročen finančni in varčevalni instrument.

    Za nakup bitcoina izberite preverjene in transparentne ponudnike, kot je Bitins. FOTO: Črt Piksi
    Za nakup bitcoina izberite preverjene in transparentne ponudnike, kot je Bitins. FOTO: Črt Piksi

    Mit 5: Nakup bitcoina je zapleten

    Resnica: Danes je postopek primerljiv z nakupom darilne kartice.

    Če je bil pred desetimi leti namenjen predvsem računalniškim navdušencem, danes obstajajo rešitve, ki so zasnovane za vsakogar. Nakup je mogoče opraviti v nekaj minutah, sredstva pa shraniti v digitalno denarnico po lastni izbiri – od preprostih mobilnih aplikacij do naprednih varnostnih naprav.

    Primer iz Slovenije: Bitins kot most med tradicijo in digitalnim svetom

    Slovenija je ena redkih držav v Evropi, kjer lahko bitcoin kupite na tako vsakdanjem mestu, kot je bencinski servis. To omogoča podjetje Bitins, ki je razvilo sistem predplačniških kuponov za kriptovalute.

    Kako deluje?

    Bitcoin je v zadnjem desetletju postal ena največjih inovacij v svetu financ. FOTO: Črt Piksi
    Bitcoin je v zadnjem desetletju postal ena največjih inovacij v svetu financ. FOTO: Črt Piksi

    Na Petrolovem servisu kupec izbere kupon v poljubnem znesku (20, 50, 100 ali 200 EUR), ga plača z gotovino in prejme unikatno kodo, ki je natisnjena na računu Petrola. To kodo nato vnese na spletni strani www.bitins.net ali jo prenese s skenom QR kode. Vse, kar potrebujete, je e-denarnica. Ta je lahko spletna, tako imenovana »Hot wallet« ali »Cold wallet«, ki je brez stalne povezave do interneta.

    Zakaj je Bitins posebnost?

    • Dostopnost: omogoča nakup bitcoina tudi brez bančnega računa.
    • Enostavnost: ni potrebno tehnično znanje ali zapleteni postopki.
    • Varnost: kuponi so na voljo v zaupanja vrednem okolju – na več kot 300 Petrolovih servisih v Sloveniji in na Hrvaškem.
    • Preglednost: ob unovčitvi velja vnaprej določena provizija (9,5 %), brez skritih stroškov.

    Bitins tako omogoča preprost prvi stik z digitalnim svetom tistim, ki želijo preizkusiti tehnologijo, a se ne želijo takoj ukvarjati z zapletenimi postopki na spletnih borzah.

    Varnost in odgovornost na prvem mestu

    Bitins omogoča nakup bitcoina brez bančnega računa in dolgotrajnih postopkov. FOTO: Črt Piksi
    Bitins omogoča nakup bitcoina brez bančnega računa in dolgotrajnih postopkov. FOTO: Črt Piksi

    Kot pri vseh finančnih produktih tudi pri kriptovalutah velja previdnost. Ponudniki opozarjajo na osnovna pravila varne uporabe: preverite legitimnost podjetij, izogibajte se obljubam o zagotovljenem zaslužku in uporabljajte uradne kanale. Dejstvo, da so kuponi Bitins na voljo v uveljavljenem trgovskem okolju, dodatno povečuje občutek varnosti.

    Po kupon Bitcoin na Petrol!

    Kriptovalute niso zakonsko priznane kot denarno sredstvo in niso predmet nadzora centralnih bank ali drugih regulatorjev. Njihova vrednost je lahko zelo volatilna in vlagatelji lahko izgubijo del ali celotno naložbo. Preden se odločite za nakup kriptovalut, se seznanite z vsemi tveganji, pogoji ponudnika in morebitnimi davčnimi obveznostmi. To besedilo je zgolj informativne narave in ni investicijski nasvet. Vsaka odločitev o naložbi je izključno vaša lastna odgovornost. Priporočamo, da se pred naložbo po potrebi posvetujete z neodvisnim finančnim svetovalcem. Petrol d.d. Ljubljana zgolj posreduje pri prodaji kuponov bitcoin v imenu in na račun prodajalca.

    Naročnik oglasne vsebine je Petrol

