Petodstotni padec cen nafte in plina, azijske borze strmo navzgor

Sporazum med ZDA in Iranom je največ olajšanja prinesel Japonski in Južni Koreji, a oskrba bo še dolgo motena.

Sporazum med ZDA in Iranom se najbolj pozna v padcu cen nafte in zemeljskega plina. Cena nafte brent se je znižala za pet odstotkov in je tako najnižje od ameriško-izraelskega napada na Iran, a še vedno skoraj petino višje kot pred napadom. Za več kot pet odstotkov se je na zahodnoevropskih blagovnih borzah pocenil zemeljski plin, ki pa je še skoraj 40 odstotkov dražji kot pred napadi. Prav plin je bil mogoče še večja žrtev zaprtja Hormuške ožine. Med večjimi svetovnimi izvozniki plina je namreč Katar, ki pa v času zaprtja ni imel alternativnih poti izvoza. Zato tudi ne preseneča, da je bil med prvimi tankerji, ki so danes z vklopljenim transponderjem prepluli ožino, prav tanker, napolnjen s plinom LPG iz Katarja, namenjen v Indijo, kažejo podatki portala vesselfinder. Ker se z ...