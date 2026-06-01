Peta vrnitev Širclja na ministrstvo za finance

Kandidat za finančnega ministra napoveduje varčevalne ukrepe v prihodnjem letu.

Po oceni kandidata za finančnega ministra Andreja Širclja EU zaostaja po gospodarski rasti tako za ZDA kot azijskimi državami. Največji problem sta demografija in prevelika birokracija. Zavzemal se bo za poenostavitve in debirokratizacijo, tako v Sloveniji kot v EU. Napoveduje davčno razbremenitev, toda vse to bo podrejeno finančni stabilnosti. Andrej Šircelj na ministrstvo za finance prihaja petič. Prvič je bil tam že sredi devetdesetih let. V osebnem opisu je navedel, da je ponovna kandidatura še ena izkušnja in izziv, da v tem trenutku naredi nekaj za Slovenijo v smislu dolgoročne stabilnosti in varnosti. Položaj ni takšen, da bi zlahka sprejel funkcijo. Predvsem zaradi mednarodnih razmer in novega geostrateškega reda, ki nastaja. Andrej Šircelj SDS Rojen: 28. februarja 1959 Po ...