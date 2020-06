Peter Skvarča novi član uprave Save Re

Sava Re ohranila večino dobička

Ljubljana - V upravo Sava Re je z današnjim dnem za petletni mandat sedel tudi, ki je včeraj pridobil dovoljenje Agencije za zavarovalni nadzor za opravljanje funkcije člana uprave Save Re, ki je odslej štiričlanska. Novi član uprave bo odgovoren za pozavarovanje in individualni prevzem pozavarovanj.Peter Skvarča je bil za člana uprave Sava Re imenovan lanskega 19. decembra, in sicer na predlog predsednika uprave Marka Jazbeca. Skvarča je bil v upravo izvoljen po predčasnem odhodu Srečka Čebrona, ki mu je pogodba o zaposlitvi prenehala z 31. majem.Peter Skvarča, ki se je Zavarovalni skupini Sava pridružil leta 2007, je po opravljenem študiju mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede leta 1998 začel kariero kot specialist in nato svetovalec na ministrstvu za gospodarstvo. Izobraževanje je nadaljeval na Univerzi v Limericku na Irskem (magistrski program Evropske integracije). Od leta 2004 je delal na slovenskem veleposlaništvu v Makedoniji kot svetovalec za gospodarske zadeve. V tej vlogi je skrbel za državne in poslovne interese slovenskih podjetij, nato pa se je leta 2007 pridružil Zavarovalni skupini Sava in od leta 2011 do leta 2018 zasedal mesto generalnega direktorja v odvisni družbi Sava osiguruvanje (MKD).V njegovem mandatu je makedonski odvisni zavarovalnici uspelo obrniti negativne trende poslovanja, zmanjšati izpostavljenost tveganjem, povrniti ugled blagovni znamki in vzpostaviti družbo, ki velja za zaupanja vrednega partnerja. Danes Sava osiguruvanje spada med najprepoznavnejše, najsodobnejše in hkrati najuspešnejše zavarovalne družbe na makedonskem trgu.Ljubljana, so med drugim zapisali v družbi.