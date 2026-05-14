Peter Wostner: Slovenija mora biti bolj inovativna in ambiciozna (VIDEO)

Slovenija se ponaša z visoko kakovostjo življenja, kar potrjujejo številni domači in mednarodni kazalniki. Z rekordno stopnjo zaposlenosti, rastjo dohodkov in majhnimi dohodkovnimi neenakostmi se država uvršča med najboljše glede blaginje in naravnega okolja.

Vendar pa se kljub tem dosežkom sooča z izzivi, ki vključujejo indeks prihodnosti, odpornost in institucionalno konkurenčnost.

Peter Wostner iz Urada za makroekonomske analize in razvoj (Umar) poudarja, da Slovenija potrebuje uravnotežen pristop za nadaljnji napredek, saj je trenutno stanje dobro, vendar je nujno, da izkoristimo priložnosti za prihodnost.

Slovenija je po Wostnerjevih besedah znana po inovacijah, vendar zaostaja pri produktivnosti. Poudaril je potrebo po prehodu iz operativne odličnosti k ustvarjanju novih produktov in večji ambicioznosti podjetij. FOTO: Marko Feist

Med drugim je poudaril: »Za uspešno prihodnost je nujno, da Slovenija preide iz preživetega poslovnega modela in izkoristi svoje inovacijske potenciale z večjo ambicioznostjo. Treba je ustvariti spodbudno poslovno okolje, zmanjšati birokratske ovire in privabiti tuje investicije. To bo omogočilo, da se Slovenija uveljavi kot vodilna inovatorska država, ki bo sposobna izkoristiti priložnosti, ki jih prinaša digitalna doba.«

V pogovoru z Rokom Tamšetom je Wostner dodatno pojasnil ugotovitve iz raziskave Kakovost življenja v Sloveniji – Poročilo o razvoju 2026.