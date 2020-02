Peti dan padcev na svetovnih borzah

Če so finančni trgi ob izbruhi virusa na Kitajskem pričakovali hitro omejitev in neposredni vpliv predvsem na kitajsko gospodarstvo, pa je izbruh v Italiji pokazal, kako težko je v sodobnem svetu omejiti širitev. Borzni indeksi, ki so še sredi prejšnjega tedna dosegali rekorde, so zdaj večinoma že niže kot ob koncu lanskega leta. Indeks evropskih delnic Stoxx 600 je danes zdrsnil za nekaj več kot odstotek, skupaj pa v štirih zaporednih dnevih upadanja izgublja okoli osem odstotkov. Podobne padce doživljajo tudi glavni indeksi evropskih borz. Tudi indeks Ljubljanske borze Sbitop sledi temu zdrsu.V Ljubljani so se včeraj ...