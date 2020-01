Drugi tir bi poleg Slovencev gradili Turki, Kitajci, Avstrijci...

Preberite tudi: Danes znani kandidati za gradnjo tira do Kopra

Za gradnjo odseka Divača–Črni Kal se je prijavilo petnajst gradbenih podjetij in konzorcijev, za južni odsek pa štirinajst konzorcijev, smo izvedeli.Prijavili so se:1. China State Construction2. Kolektor s partnerji Yapi Markezi in Ozlatin3. Cengiz4. China civil Engeering5. China Comunications6. Marti s partnerji7. IC ICTAS INSAAT s parnterjem Euroasfalt8. Gorenjska gradbena družba, Metroslav in CGP9. Power Construction China10. Impresa s parnterji11. YDA INSAAT12. China Railway13. Swietelsky Tunelbau14. Strabag15. China GhezoubaZa južni del, ki poteka po flišnem terenu so se prijavili isti ponudniki, razen družbe Marti.Med vodilnimi podjetji za slovenski dve, Kolektor in Gorenjska gradbena družba.V prvem delu razpisa bo naročnik 2TDK preverjal usposobljenost in boniteto zainteresiranih družb, šele v drugem delu (čez dva ali tri mesece) pa bo čas za prijavo s ceno in drugimi pogoji (rok izvedbe).Gradnja predorov bi se morala začeti vsaj jeseni letos, če bi ju hoteli dograditi do konca leta 2023, ko je zadnji rok za izdajo računov za evropska sredstva. Investicijski program predvideva za gradnjo proge (osem predorov, dva viadukta in traso za tire) nekaj manj kot 700 milijonov evrov. Približno 109 milijonov evrov je zagotovljenih iz tako imenovanih evropskih blending sredstev, poleg tega pa drugemu tiru pripada še kakih 80 milijonov evrov iz kohezijskih sredstev, za katera so oddali vlogo pred tremi dnevi.Za gradnjo sedmih predorov bodo lahko uporabili petino evropskih sredstev, za osmega pa 85-odstotni delež kohezijskih sredstev. Ko bodo spomladi objavili poziv potencialnim graditeljem, bodo hkrati postavili tudi zgornjo mejo še sprejemljive cene del. Več naložb v infrastrukturo v zadnjih letih kaže, da so izvajalci ponudili nižje cene od predvidenih v načrtih. Za predor Karavanke je bilo, denimo, predvidenih 121 milijonov evrov, dela pa so oddali za 99 milijonov evrov. Podobno je bilo s predorom Markovec med Koprom in Izolo.