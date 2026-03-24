Zakaj je res zmanjkalo goriva na črpalkah

Največji naftni trgovec pojasnjuje razloge za veliko pomanjkanje goriv na bencinskih črpalkah.

Petrol ocenjuje, da bo ob trenutnem povpraševanju po pogonskih gorivih do petka vzpostavil normalno delovanje bencinskih črpalk. Spet zagotavlja, da pomanjkljiva preskrba črpalk ni posledica pomanjkanja goriv, ampak logističnih omejitev oskrbe, pri čemer se trgovec že več let zanaša na zunanje izvajalce. V Petrolu pravijo, da se je povpraševanje po torkovi spremembi cen umirilo. To družbi omogoča, da postopno odpravlja težave na prodajnih mestih, in do petka bi morala vsa prodajna mesta delovati normalno. A pri tem opozarja, da bi pred naslednjo spremembo cen lahko nastale nove motnje. Za normalno preskrbo predlaga dnevno prilagajanje cen, ukrepe za optimizacijo logistike in umirjeno komunikacijo. Sašo Berger FOTO: Jože SuhadolnikPredsednik uprave Sašo Berger se je v uvodu opravičil ...