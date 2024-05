Petrol bo s partnerji postavljal nove hitre polnilnice

Skupino Petrol so skupaj s podjetji Allego, Emobility Solutions in GreenWay izbrali za vzpostavitev polnilne infrastrukture za električna vozila na koridorjih vseevropskega prometnega omrežja TEN-T v okviru projekta Cross-E. Vsi skupaj bodo na 238 lokacijah postavili 911 visokozmogljivih polnilnih mest, nekatera bodo primerna tudi za težka električna vozila.

Namen evropskega projekta Cross-E je postavitev visokozmogljivih polnilnih mest za električna vozila na ključnih tranzitnih poteh in pristaniščih po Evropi, s čimer želi evropska komisija uresničiti vizijo prihodnosti ničelnih izpustov pri potovanjih z električnimi vozili po Evropi, so sporočili iz Petrola.

Konzorcij štirih podjetij bo polnilnice postavil na Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, Slovaškem in Nizozemskem ter v Sloveniji, Belgiji in Italiji. Do zaključka projekta, ki je predviden za oktober 2026, si bodo prizadevali za postavitev 838 polnilnih mest za lahka električna vozila (150 do 350 kilovatov moči) in 73 polnilnih mest za težka električna vozila (350 kilovatov moči).

Petrol v sklopu projekta načrtuje 65 polnilnih mest na 20 lokacijah v Sloveniji, od teh bo devet primernih tudi za polnjenje težkih vozil, ter 40 polnilnih mest na 15 lokacijah na Hrvaškem, od katerih bo osem primernih za težka vozila.

Vse polnilnice naj bi bile dostopne 24 ur na dan vse dni v letu ter naj bi omogočale različne načine plačevanja. Vzpostavitev prvih polnilnic za težka vozila bo po navedbah Petrola predstavljala tudi osnovo za nadaljnje širjenje infrastrukture v navedenih državah.

Podjetja bodo za izvedbo projekta skupaj namenila 130 milijonov evrov, pri čemer si od Bruslja obetajo 34 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Evropska komisija je projekt izbrala v okviru razpisa iz instrumenta za infrastrukturo za alternativna goriva. Finančno je podprt z instrumentom za povezovanje Evrope (CEF).